Україна повинна бути лідером у боротьбі за своє, а не просити когось врятувати її, – Сенцов

Західні партнері готові підтримувати Україну. Однак ініціатива боротьби за повернення окупованих Росією територій повинна йти саме від України. Коли РФ захоплювала Крим, там не було особливого опору. Тому й світ не висловлював свою підтримку.

Про це заявив режисер і звільнений політв'язень Олег Сенцов в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, західні партнери готові підтримувати нас, але вони не готові робити за нас нашу роботу.

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Ніхто не буде цим паровозом попереду нас, ніхто не буде робити більше, ніж ми. Ми повинні робити більше за інших і бути сильнішими в цих процесах, бути лідером. А не чекати й говорити: врятуйте, допоможіть, зробіть що-небудь за нас,

– зазначив Сенцов.

На думку колишнього політв’язня, допомагають тим, хто бореться. Українці вийшли на Майдан і боролися проти влади Януковича, тому й отримали велику підтримку.

Натомість у Криму, за слова Сенцова, особливого протистояння російській окупації не було.

У Криму не було великого опору – ні народу, ні залишків проукраїнської влади, ні військових. Не було наказу з Києва, нічого не було. Просто сиділи й чекали чогось незрозуміло чого,

– додав режисер.

Світ відповідно до цього й реагував, майже не висловлюючи Україні підтримки. Боротьби немає і зараз. Водночас на Донбасі ситуація інша: держава не відпускає своє, світ допомагає. Сенцов наголосив, що якби Україна робила те саме в Криму, "Путін би не сунувся на Донбас, і за Крим було б легше боротися".

Як Росія окупувала український Крим і Донбас?У 2014 році Росія напала на Україну та анексувала Крим. Сталося це у той час, коли в країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Спочатку РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Цей референдум був незаконним, його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль.