Україна повинна надалі проводити закупівлю ліків через міжнародні організації, – Гройсман

Володимир Гройсман переконаний, що Україні потрібно продовжувати практику закупівлі ліків з використанням міжнародних організацій, адже це дасть можливість економити кошти та купувати якісні препарати.

Про це прем'єр міністр України заявив у своєму Twiiter.

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У серії твітів присвяченій медичній реформі та питанню закупівлі ліків Гройсман зазначив, що нова прозора система закупівель з використанням міжнародних організацій дозволила знизити рівень витрат на 20-50 відсотків, у порівнянні з попереднім механізмом. Крім того, процес прозорої закупівлі ліків є чудовим інструментом у боротьбі з корупцією.

Україні потрібно продовжити практику використання прозорої системи закупівлі ліків через міжнародні організації. Вона дозволяє не тільки економити кошти і закуповувати якісні препарати, а й рятувати життя хворим з хронічними чи смертельними хворобами,

– написав прем'єр міністр.

Також Володимир Гройсман заявив, що планує навести порядок в регіональних лікарнях у питаннях забезпечення людей ліками і вже готує рішучі рішення для вирішення цієї проблеми.

"Все, що забезпечено по ліках - має бути доставлено до людини. І це відповідальність не тільки Уряду, а й місцевих адміністрацій. В регіонах не так багато лікарень, навести порядок можна. Уряд готує рішення про серйозний аудит і ревізію ситуації", – зауважив Гройсман.

Пропоную на сайтах управлінь охорони здоров’я та лікарень вивішувати інформацію про наявні ліки. Ми витрачаємо кошти, ліки – є, а люди цього не відчувають, бо на рівні лікар – пацієнт виникають незрозумілі проблеми. Ліки, підкреслюю, є. Вимагайте інформації про їх наявність. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я опублікувало список препаратів, закуплених за державні кошти, що найближчим часом будуть доступними у лікарнях українських регіонів.



Також у МОЗ запустили нову програму "Ліки контроль" для перевірки ліків, які внесені до Національного переліку основних лікарських засобів і власне їх повинні закуповувати державним коштом. На сторінці конкретного лікарського засобу зазначено, чи входить він до державної програми.