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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Україна повинна стати інвестиційною Меккою, – Зеленський у Давосі

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      Зеленський виступив на форумі у Давосі / Скірншот відео

      Володимир Зеленський заявив, що в України є все, щоб стати успішною. Бракує лише інвестування. Президент запропонував світовій спільноті стати частиною успіху країни, вкладаючи в її економіку свої гроші.

      Про це Володимир Зеленський заявив, виступаючи на форумі в Давосі.

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      Ми одна з небагатьох країн, що дозволяє зараз заробляти високий дохід. Сьогодні Україна недоінвестована та недолюблена, 
      – зазначив президент.

      За його словами, Україна стає країною зі стабільним та передбачуваним ринком та можливостями для розширення бізнесу.

      "Світова економіка перебуває на межі нової глобальної кризи та потребує нового економічного дива. А Україна – це те місце, де трапляються дива", – додав Зеленський. 

      Він також зазначив своєю метою, щоб Україна стала в ряд з успішними економіками Японії, Південної Кореї та Сінгапуру.

       Зеленський виступає на форумі в Давосі: відео

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Давос 2020 Інвестиції
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