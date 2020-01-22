Україна повинна стати інвестиційною Меккою, – Зеленський у Давосі

Володимир Зеленський заявив, що в України є все, щоб стати успішною. Бракує лише інвестування. Президент запропонував світовій спільноті стати частиною успіху країни, вкладаючи в її економіку свої гроші.

Про це Володимир Зеленський заявив, виступаючи на форумі в Давосі.

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Ми одна з небагатьох країн, що дозволяє зараз заробляти високий дохід. Сьогодні Україна недоінвестована та недолюблена,

– зазначив президент.

За його словами, Україна стає країною зі стабільним та передбачуваним ринком та можливостями для розширення бізнесу.

"Світова економіка перебуває на межі нової глобальної кризи та потребує нового економічного дива. А Україна – це те місце, де трапляються дива", – додав Зеленський.

Він також зазначив своєю метою, щоб Україна стала в ряд з успішними економіками Японії, Південної Кореї та Сінгапуру.

Зеленський виступає на форумі в Давосі: відео

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