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      Україна працює над розробкою повітряної платформи для крилатої ракети "Нептун"

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      Крилата ракета "Нептун"
      Крилата ракета "Нептун" / Фото з відкритих джерел

      Створенням такої платформи займається Одеський авіаційний завод. Використовуватиметься вона для запуску корабельної крилатої ракети "Нептун".

      Сайт Міністерства оборони України зазначає, що така перспективна програма є одним із пріорітетних напрямків роботи підприємства.

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      До переліку інших пріоритетів роботи Одеського авіаційного заводу входить також модернізація та ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати українських льотчиків та військовослужбовців, яких направлено на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил.

      Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що іншим важливим напрямком визначено модернізацію розвідувального літака Су-24МР, що дасть можливість чітко здійснювати управління Повітряних Сил під час ведення бойових дій, підвищить їхню ефективність, а також дозволить отримувати інформацію для прийняття рішення керівником ведення бойових дій в онлайн-режимі.

      Для реалізації цих та інших програм у 2019 році в рамках державного оборонного замовлення Міністерством оборони передбачено фінансування Одеського авіазаводу в сумі 300 мільйонів гривень.

      Що відомо про ракету "Нептун"?Це ракети українського виробництва, сконструйовані та вироблені на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу. Протикорабельні крилаті ракети "Нептун" є розробкою Державного Київського конструкторського бюро "Луч".

      Модернізована ракета "Нептун" має більший радіус дії. Вона здатна влучити у ціль, яка перебуває на відстані 280 кілометрів, це підтвердили випробування проведені у 2018 році.

      Взагалі номінальна дальність польоту ракети – 300 кілометрів. Вона може знищувати наземні та морські цілі, але ключовою її особливістю є можливість знищення кораблів противника.

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      Теги: Новини України Зброя Новини Одеси Міністерство оборони України Збройні сили України
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