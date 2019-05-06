05:28
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Україна працює над розробкою повітряної платформи для крилатої ракети "Нептун"

      10
      Крилата ракета "Нептун"
      Крилата ракета "Нептун" / Фото з відкритих джерел

      Створенням такої платформи займається Одеський авіаційний завод. Використовуватиметься вона для запуску корабельної крилатої ракети "Нептун".

      Сайт Міністерства оборони України зазначає, що така перспективна програма є одним із пріорітетних напрямків роботи підприємства.

      Читайте також: Українські військові отримають нову потужну зброю: фото

      До переліку інших пріоритетів роботи Одеського авіаційного заводу входить також модернізація та ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати українських льотчиків та військовослужбовців, яких направлено на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил.

      Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що іншим важливим напрямком визначено модернізацію розвідувального літака Су-24МР, що дасть можливість чітко здійснювати управління Повітряних Сил під час ведення бойових дій, підвищить їхню ефективність, а також дозволить отримувати інформацію для прийняття рішення керівником ведення бойових дій в онлайн-режимі.

      Для реалізації цих та інших програм у 2019 році в рамках державного оборонного замовлення Міністерством оборони передбачено фінансування Одеського авіазаводу в сумі 300 мільйонів гривень.

      Що відомо про ракету "Нептун"?Це ракети українського виробництва, сконструйовані та вироблені на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу. Протикорабельні крилаті ракети "Нептун" є розробкою Державного Київського конструкторського бюро "Луч".

      Модернізована ракета "Нептун" має більший радіус дії. Вона здатна влучити у ціль, яка перебуває на відстані 280 кілометрів, це підтвердили випробування проведені у 2018 році.

      Взагалі номінальна дальність польоту ракети – 300 кілометрів. Вона може знищувати наземні та морські цілі, але ключовою її особливістю є можливість знищення кораблів противника.

      blog_ava
      Емілі Ратажковскі показала звабливі форми у фотосесії для власного бренду: фото
      5 травня
      1553
      Теги: Збройні сили України Міністерство оборони України Новини Одеси Зброя Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 травня , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 1432
      Головні новини 5 травня: вбивство поліцейського на Київщині і смертельна пожежа у "Шереметьєво"
      5 травня , 22:00 Головні новини 5 травня: вбивство поліцейського на Київщині і смертельна пожежа у "Шереметьєво"
      1092
      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      5 травня , 22:00 Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 832
      Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      5 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      1706
      Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      5 травня , 19:30 Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      675
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук