Україна працює над розробкою повітряної платформи для крилатої ракети "Нептун"

Створенням такої платформи займається Одеський авіаційний завод. Використовуватиметься вона для запуску корабельної крилатої ракети "Нептун".

Сайт Міністерства оборони України зазначає, що така перспективна програма є одним із пріорітетних напрямків роботи підприємства.

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До переліку інших пріоритетів роботи Одеського авіаційного заводу входить також модернізація та ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати українських льотчиків та військовослужбовців, яких направлено на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил.

Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що іншим важливим напрямком визначено модернізацію розвідувального літака Су-24МР, що дасть можливість чітко здійснювати управління Повітряних Сил під час ведення бойових дій, підвищить їхню ефективність, а також дозволить отримувати інформацію для прийняття рішення керівником ведення бойових дій в онлайн-режимі.

Для реалізації цих та інших програм у 2019 році в рамках державного оборонного замовлення Міністерством оборони передбачено фінансування Одеського авіазаводу в сумі 300 мільйонів гривень.

Що відомо про ракету "Нептун"?Це ракети українського виробництва, сконструйовані та вироблені на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу. Протикорабельні крилаті ракети "Нептун" є розробкою Державного Київського конструкторського бюро "Луч".



Модернізована ракета "Нептун" має більший радіус дії. Вона здатна влучити у ціль, яка перебуває на відстані 280 кілометрів, це підтвердили випробування проведені у 2018 році.



Взагалі номінальна дальність польоту ракети – 300 кілометрів. Вона може знищувати наземні та морські цілі, але ключовою її особливістю є можливість знищення кораблів противника.