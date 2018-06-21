Україна працює над зняттям "металургійного" мита США, – заступник міністра економіки

За словами Микольської, Україна не є великим постачальником цієї продукції в США на відміну від Європейського Союзу, тому скасування мит для України є можливим.

Україна має шанси позбутися від торгових мит США, введених, в тому числі, щодо України на ввезення в Америку, сталі і алюмінію. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України та торговий представник України Наталія Микольська.

За словами Микольської, Україна не є великим постачальником цієї продукції в США на відміну від Європейського Союзу, тому скасування мита для України є можливим.

"Для них (для США. – Ред.) ми не є великим постачальником цієї продукції. Якщо Європейський Союз входить в трійку лідерів постачання металопродукції в Штати, то Україна посідає десь 1% загального їх імпорту. В принципі, ми бачимо підтримку нашої позиції, ми бачимо розуміння", – заявила Микольська.

Разом з тим, ринок США для України є одним з найважливіших, який дозволяє привносити в країну валютну виручку.

"Україна постачає на ринок Сполучених Штатів металургійну продукцію в обсязі десь в середньому 130-140 мільйонів доларів США. Це приблизно, щоб було зрозуміло, десь 20%-25% від загального експорту товарів у США за останні три роки. Тобто для нас ринок США для цієї продукції є традиційним, історичним і достатньо важливим", – зазначила торговий представник України.

Нагадаємо, мита, введені Сполученими Штатами, становлять 25% на ввезення сталі і 10% на ввезення в Америку алюмінію.