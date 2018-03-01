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Україна претендує на 1 мільярд євро допомоги від Євросоюзу

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Україна претендує на 1 мільярд євро допомоги від Євросоюзу
Україна претендує на 1 мільярд євро допомоги від Євросоюзу / Фото з вільних джерел

Учора стало відомо, що Єврокомісія ухвалила нову програму фінансової допомоги. Кошти будуть направлені на фінансування бюджетних видатків.

Цю інформацію 24 Каналу сьогодні, 1 березня, підтвердив Міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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Загалом Україна претендує на 1 мільярд євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

Попередньо ми говоримо про два транші. І над умовами ми ще працюємо. Зараз, на цьому етапі сума – мільярд євро. Є окремі умови отримання траншів, але є також стандартна умова – це знаходження в програмі МВФ,
– зауважив Олександр Данилюк.

Програма діятиме рівно рік – до квітня 2019 року. За цей час Київ, щоб отримати гроші, повинен виконати ряд вимог. Цього разу Брюссель також вимагає створити автоматизовану систему аналізу електронних декларацій держслужбовців, що зробить неможливим ручне втручання у перевірки їхніх статків.

Варто зазначити, у рамках минулої програми ЄС виділив Україні майже 2 мільярди євро. Але останній транш у 600 мільйонів євро не надали. Зокрема, через невиконану вимогу про створення Антикорупційного суду.

Теги: Новини України Гроші МВФ
Джерело: 24 Канал
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