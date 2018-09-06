Україна претендує стати третьою у світі за збором волоських горіхів

Про це інформував "Агробіснез Сьогодні".

Читайте також: "Могли дати поштовх Україні": заробітчани вивели в лідери економіку Польщі

Детальніше розповів президент Асоціації горіховодів України Володимир Пахно.

Він зазначив, що 70% грецького волоського горіха йде на експорт, планується зібрати великий врожай. Також для продажів в Україні вирощують фундук. Експерт каже, що цього року горіхові сади неабияк розрослися у всіх регіонах.