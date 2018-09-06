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Україна претендує стати третьою у світі за збором волоських горіхів

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120 тонн волоського горіха Україна може зібрати у 2018 році
120 тонн волоського горіха Україна може зібрати у 2018 році / www.infoportal.pp.ua

У 2018 році Україна може зібрати 120 тисяч тонн волоського горіха і стати третьою в світі за обсягами виробництва цієї продукції.

Про це інформував "Агробіснез Сьогодні".

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Детальніше розповів президент Асоціації горіховодів України Володимир Пахно.

Він зазначив, що 70% грецького волоського горіха йде на експорт, планується зібрати великий врожай. Також для продажів в Україні вирощують фундук. Експерт каже, що цього року горіхові сади неабияк розрослися у всіх регіонах.

Ми запланували висадити грецький горіх на площі 2000 гектарів, але ця цифра вже буде більшою – приблизно 2180 гектарів висадили під горіхи у 2018 році – це і грецький горіх, і фундук,
– повідомили в асоціації.

Горіхові сади найактивніше садять у Закарпатській, Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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