Україна пригрозила вийти з Інтерполу, якщо організацію очолить Росія

Україна може вийти зі складу Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол), якщо керівником організації все ж стане головний претендент на цю посаду росіянин Олександр Прокопчук. Як наголосили у Києві, "ймовірне президентство Росії в Інтерполі – абсурдне та суперечить духу та цілям організації".

Раніше 24 канал повідомляв, що серед головних претендентів на посаду голови Інтерполу опинився росіянин Олександр Прокопчук, який наразі є віце-президентом організації. До цього він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії.

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За інформацією ЗМІ, шанси Прокопчука очолити Інтерпол є доволі високими та той є однозначним фаворитом.

На цю інформацію відреагували у в Україні. Зокрема, очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков зауважив, що "ймовірне президентство Росії в Інтерполі – абсурдне та суперечить духу та цілям організації".

"У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не буде почуто, Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО (International Criminal Police Organization – Міжнародна організація кримінальної поліції або Інтерпол — 24 канал)", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня.



Згодом стало відомо, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні. Китайська влада повідомила, що президент Інтерполу перебуває під слідством у справі про корупцію.



А 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.