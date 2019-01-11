Україна припинила ще одну угоду у рамках СНД

10 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення для України дії Угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності у Співдружності Незалежних Держав (СНД). Відбулося це за ініціативи Мінекономрозвитку.

Як міністерство повідомило на своєму офіційному сайті, відповідно до рішення Уряду, тепер українське Міністерство закордонних справ має повідомити Виконавчий комітет СНД про припинення дії цієї Угоди для України.

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Ми проаналізували міжнародні економічні угоди, укладені Україною в рамках СНД і передали їхній перелік до МЗС з рекомендаціями припинити їхню дію для України. Серед них і Угода про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в СНД. З урахуванням поточної ситуації та агресії Росії проти України положення та ідеї закладені в угоду не відповідають фактичному стану справ,

– зауважив віце-прем’є і міністр економічного розвитку Степан Кубів.

Водночас у відомстві підкреслили, що Угода про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в СНД є "застарілою загалом і такою, що не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між країнами-учасниками".

Нагадаємо, 12 квітня 2018 року на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.



Вже 20 травня український президент сповістив, що Україна проведе ревізію всіх міжнародних договорів, які були підписані у рамках СНД, і вийде з тих, які суперечать національним інтересам країни. А 22 травня на сайті українського лідера було опубліковано указ "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Що відомо про Угоду про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в СНД? Її було підписано 26 травня 1995 року із метою розвитку інтеграційних процесів у СНД та зміцнення міжнародних контактів і формування єдиного економічного та інформаційного простору на теренах Співдружності. Документ мав забезпечити пропаганду спільних досягнень країн СНД у промисловості, сільському господарстві та інших галузях економіки, науки, техніки та культури.

Що таке СНД?



Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.