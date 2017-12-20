Україна приєднається до ще одної потужної конвенції: деталі
20:56, 20 грудня 283 Читать новость на русском
Україна приєднається до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила з 1 лютого 2018 року.
Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
Документи про приєднання України до конвенції в середу передали в депозитарій конвенції – Генеральний секретаріат Ради ЄС.
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Українським товарам розширять доступ на ринки 42 країн і території, що диверсифікує експорт України, – пояснила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.
Наступним кроком має стати внесення змін до протоколів угод про вільну торгівлю, які Україна підписала з сторонами Пан-Євро-Мед.
Джерело: 24 Канал
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