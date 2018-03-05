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Україна прийматиме Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів

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Україна прийматиме Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів
Україна прийматиме Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів / Фото з відкритих джерел

22-30 квітня 2018 року у Києві відбудеться Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів. Цей чемпіонат є кваліфікаційним на Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться в Аргентині в жовтні цього року.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

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" Минулого року ми організували Чемпіонат Європи з боксу в Харкові і Чемпіонат Європи зі стрибків у воду в Києві. В цьому році ми організовуватимемо два фінальних матчі Ліги Чемпіонів УЄФА. І, безумовно, Чемпіонат Європи серед кадетів з усіх видів спортивної боротьби – греко-римська, вільна, змагання серед жінок – ми здатні організувати на високому міжнародному рівні", – зазначив Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін під час робочої зустрічі.

Член Виконавчого комітету Міжнародного Олімпійського комітету, представник МОК в Раді Фонду Всесвітнього антидопінгового агентства Ненад Лалович наголосив, що цей чемпіонат є одним з найважливіших в цьому році.

Це дуже важливо для України, оскільки цей чемпіонат є кваліфікаційним на Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться в Аргентині в жовтні цього року,
– зазначив він.

Під час зустрічі було наголошено, що спортсмени, які незаконно знаходилися на окупованих територіях України – у Криму, окремих районах Донецької та Луганської областей, до змагань допущені не будуть.

Теги: Новини України Новини спорту Адміністрація Президента Міністерство молоді та спорту
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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