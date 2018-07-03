Україна прийме Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів

З 22 по 29 липня вперше в Україні відбудеться Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. Змагання відбудуться у Києві.

На Чемпіонат світу до України приїде 47 країн-учасниць. Він також стане відбірковим етапом на юнацьку Олімпіаду: у Києві буде розіграно 36 ліцензій. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

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На проведення Чемпіонату з державного бюджету виділено 8 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що у 2017 році в Україні відбувся Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед дорослих. Тоді збірна України виграла командний залік, а чинний капітан юніорської команди Софія Лискун стала бронзовим призером змагань.