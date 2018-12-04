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      Україна прийме матчі відбору на Чемпіонат світу 2020 з футзалу

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      Україна прийме матчі відбору на Чемпіонат світу 2020 з футзалу

      УЄФА визначилася з датою проведення жеребкування відбіркових раундів на чемпіонат світу серед європейських країн та країнами-господарями відбіркових груп Кваліфікаційного та Основного раундів.

      Церемонія жеребкування відбудеться 12 грудня о 16:00 за Києвом. Також вже відомо, що турнір Основного раунду в одній з груп прийматиме саме Україна. Впродовж жеребкування буде сформовано групи Кваліфікаційного та Основного раундів. Саме матчі основного раунду і прийматиме Україна. Матчі основного раунду відбудуться з 22 по 27 жовтня 2019 року. Переможці та команди, які посядуть другі місця у своїх групах кваліфікуються до Елітного раунду.

      Читайте також: Чемпіонат світу з футзалу-2020 відбудеться у Литві

      До Кваліфікаційного раунду було відібрано 32 збірних з найнижчим рейтингом, які буде розподілено на 8 груп. До кошиків команди потраплять згідно своїх позицій у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Матчі Кваліфікаційного раунду відбудуться з 29 січня по 3 лютого 2019 року. До основного раунду кваліфікуються перші та другі місця з кожної групи.

      Ще 32 країни будуть розподілені на 8 груп в Основному раунді кваліфікації. За правилами УЄФА, збірні, що посіли перше та друге місце в одній групі Кваліфікаційного раунду не зможуть зіграти між собою на цій стадії та будуть розведені у різні групи. Вже визначено сімох господарів етапів основного раунду, натомість, господаря групи 8 буде визначено додатково.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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