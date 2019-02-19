Венчурний фонд "Голдмен" придбав 40,2% акцій компанії "Газтранзит". Ці акції раніше належали російській компанії "Газпром".

Згідно з даними торгів на фондовій біржі ПФТС, примусово виставлені на продаж акції "Газтранзиту" в кінці січня 2019 року були продані за 41,025 мільйона гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Це на 2% вище від їхньої стартової ціни.

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Кінцевим бенефіціарним власником компанії "Голдмен" вказаний Андрій Нестеренко. А керуючим партнером фонду є ТОВ "Група компаній "Інвестиційні партнери" народного депутата України Андрія Журжія.

Раніше Україна примусово продала частку у 40% у ПАТ "Інститут "ПівденНДІГіпрогаз" (Донецьк), що належала "Газпрому".

Чому Україна продала акції компанії, що належала "Газпрому"? У 2018 році Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Через це "Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом" на постачання та транзит газу.



Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин: за рішенням Стокгольмського арбітражу – 2,56 мільярда доларів та понад 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням українських судів.



Щодо українських активів "Газпрому", то компанія володіє такими на 100 мільйонів гривень. Та до цього часу компанія не сплатила Україні жодної копійки. Проте український Мін’юст вже стягнув з "Газпрому" частину боргів.