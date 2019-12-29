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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Україна продовжить працювати в нормандському форматі, щоб обміняти справді всіх на всіх

      341 Читать новость на русском
      Україна працюватиме над тим, щоб обміняти справді всіх полонених / president.gov.ua

      Українська сторона бачить для себе пріоритетом роботу над формулою обміну утримуваними особами "всіх на всіх". Тож це питання планують підняти на наступних раундах переговорів у нормандської форматі.

      "Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується", – написав у твіттері глава МЗС України Вадим Пристайко.

      Читайте список імен 76 українців, звільнених з полону бойовиків

      На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" – це пріоритет,
      – додав Пристайко.

      Дивіться фото і відео з обміну полоненими

      Що відомо про обмін полоненими: головне

      • Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.
      • Так, українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.
      • Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.
      • А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Вадим Пристайко МЗС України Нормандський формат
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