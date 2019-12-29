Україна продовжить працювати в нормандському форматі, щоб обміняти справді всіх на всіх

Українська сторона бачить для себе пріоритетом роботу над формулою обміну утримуваними особами "всіх на всіх". Тож це питання планують підняти на наступних раундах переговорів у нормандської форматі.

"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується", – написав у твіттері глава МЗС України Вадим Пристайко.

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На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" – це пріоритет,

– додав Пристайко.

Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" - це пріоритет. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 29, 2019

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