Україна продовжить працювати в нормандському форматі, щоб обміняти справді всіх на всіх
Українська сторона бачить для себе пріоритетом роботу над формулою обміну утримуваними особами "всіх на всіх". Тож це питання планують підняти на наступних раундах переговорів у нормандської форматі.
"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується", – написав у твіттері глава МЗС України Вадим Пристайко.
Читайте список імен 76 українців, звільнених з полону бойовиків
На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" – це пріоритет,
– додав Пристайко.
Дивіться фото і відео з обміну полоненими
Що відомо про обмін полоненими: головне
- Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.
- Так, українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.
- Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.
- А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.
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