Україна проти Росії: Суд ООН розпочинає розгляд справи щодо дій РФ у Криму та на Донбасі

Міжнародний суд ООН виніс рішення на користь України. Річ у тім, що він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії.

Відповідне рішення зачитав головуючий суддя на засіданні суду в п'ятницю , 8 листопада, в Гаазі (Нідерланди).

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Як пояснювала напередодні заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, Міжнародний суд ООН мав оголосити своє рішення щодо попередніх заперечень Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином, суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати цю справу та водночас відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

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