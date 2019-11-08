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      Україна проти Росії: Суд ООН розпочинає розгляд справи щодо дій РФ у Криму та на Донбасі

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      Україна проти Росії: Суд ООН розпочинає розгляд справи щодо дій РФ у Криму та на Донбасі

      Міжнародний суд ООН виніс рішення на користь України. Річ у тім, що він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії.

      Відповідне рішення зачитав головуючий суддя на засіданні суду в п'ятницю , 8 листопада, в Гаазі (Нідерланди).

      Зверніть увагу! ООН підбила сумні підсумки війни на Донбасі

      Як пояснювала напередодні заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, Міжнародний суд ООН мав оголосити своє рішення щодо попередніх заперечень Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

      Таким чином, суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати цю справу та водночас відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

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      Теги: Новини України Україна – Росія ООН Новини політики
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