Україна проти Росії в міжнародному суді ООН: як виправдовується РФ та чи можемо ми перемогти

Впродовж тижня Україна намагалася довести в Міжнародному суді ООН, що Росія порушує одразу дві міжнародні конвенції: Кремль озброює сепаратистів ОРДЛО і надсилає на Донбас своїх військовиків та найманців.

А це є кричущим порушення конвенції про фінансування тероризму, учасником якої й до цього часу є Росія.

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Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Україна не повинна повчати, коли РФ порушує міжнародні договори, та піддаватися їхнім маніпуляціям.

Чи Росія зупинила фінансування тероризму в Україні? Ні. Чи вона допомогла нам знайти винуватців терористичних актів? Ні. Результат: Літак рейсу МН-17 був збитий. Були бомбові напади, ракети падали на житлові райони. Сотні людей були вбиті або поранені, тисячі були залякані,

– наголосила вона.

Як виправдовується Росія?

► Захищаючись у Міжнародному суді, росіяни використовують свою добре перевірену тактику маніпулювання фактами: спотворюй, перекручуй, заперечуй. Російська сторона наполягає: так звані "ЛНР" і "ДНР" – не терористичні організації, тож всі обвинувачення на їхню адресу – безпідставні.

► Ба більше, начебто, це українські війська тероризують мирне населення Донецької і Луганської областей. Росіяни в суді знову обвинуватили Київ у невиконанні Мінських домовленостей. А ще заперечили свою причетність до збиття літака рейсу МН-17.

Що відомо про катастрофу MH17?17 липня 2014 року у небі над окупованим Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

► Не визнають росіяни і своєї причетності до утисків татар і українців у Криму. "Після незаконної анексії Криму Росія розпочала широкомасштабну кампанію культурного знищення проти кримських татар та української громади", – відповіла Олена Зеркаль.

Яка наразі ситуація в окупованому Криму? На півострові залишилася лише одна українська школа. Роботу Меджлісу заборонили. ФСБшники постійно проводять обшуки в домівках активістів кримськотатарської громади. За ґрати вже кинули понад 100 кримських татар.

► Всі ці дії окупаційної влади є грубим порушенням норм конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На ці аргументи української сторони росіяни відповідають: міжнародний суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи.

Заява України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН – беззмістовна. І суд не має права її розглядати,

– вважає представник Росії в Міжнародному суді ООН Дмитро Лобач.

Чи зможе Україна перемогти у суді ООН?

Складність цієї справи полягає у тому, що Україна повинна довести провину Росії, яка веде проти нашої держави гібридну війну. І не в цілому по загальному факту агресії, а окремо – за певними епізодами. Тож українські юристи, аби притягнути Кремль до відповідальності, змушені звертатися до окремих міжнародних конвенцій відповідно до характеру порушень, які чинить Росія – пояснюють експерти.

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Втім і для Росії такий стан речей не грає на руку. В її позиції слабке місце – це заперечення очевидних фактів, – кажуть юристи. Адже доказів присутності російських солдатів на сході України достатньо, терористичних актів за їх участю теж було скоєно чимало і називати це виключно внутрішнім українським конфліктом не вийде.



Війна з Росією на Донбасі

Втім, у 2011 році Міжнародний трибунал ООН вже відхилив одну схожу скаргу. Тоді Грузія позивалася до Росії через порушення Москвою прав людини в Абхазії та в Південній Осетії. А от в справі України проти Росії міжнародні судді вирішать, чи взагалі починати розгляд по суті – не раніше, ніж початку 2020 року.