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      Україна проти розведення сил по всій лінії фронту на Донбасі, – Загороднюк назвав причину

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      Загороднюк пояснив, чому Україна не хоче розведення військ по всій лінії розведення на Донбасі / Фото з Facebook

      Україна виступає проти розведення сил та засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить Мінським угодам і може призвести до заморожування конфлікту.

      Таку заяву зробив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю "Інтерфаксу". За його словами, розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 кілометрів може затягнутися на роки і це перейде у "заморожений конфлікт". 

      Цікаво: Що ховають бойовики поблизу ділянок розведення: дані спостерігачів

      "Нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття", – наголосив Загороднюк.

      Глава Міноборони пояснив: якщо підонтрольні Росії найманці будуть виконувати Мінські угоди, то у розведенні по всій лінії Донбасу просто немає сенсу.

      Цю війну можна завершити – вони мають просто виконати Мінські угоди і піти. У світі є різні конфлікти, є непорозуміння. Але у нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, жодних переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. Це конфлікт, який було створено в 2014 році абсолютно штучно. Як його було створено, так само його і можна завершити,
      – додав він.

      Також міністр повідомив, що Україна надала пропозиції і визначила нові ділянки розведення сил ще у 2019 році. Проте за його словами, розведення може відбуватися в окремих точках лише як гуманітарна складова. Тобто щоб люди могли нормально перетинати лінію розмежування і щоб було "пожвавлення економіки в регіоні, бо він дуже депресивний".

      Дізнайтеся більше: Пристайко прокоментував ситуацію з ділянками для розведення

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      На засіданні ТКГ у Мінську 16 січня сторони домовились про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". Окрім цієї, українська сторона пропонувала ще 3 ділянки, які попередньо не затвердили: 

      • у районі мосту в Станиці Луганській;
      • поблизу Авдіївки;
      • біля Новоселиці-2.

      розведення сил на донбасі
      Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Розведення військ Війна на Донбасі Мінські домовленості
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