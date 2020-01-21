Україна проти розведення сил по всій лінії фронту на Донбасі, – Загороднюк назвав причину

Україна виступає проти розведення сил та засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить Мінським угодам і може призвести до заморожування конфлікту.

Таку заяву зробив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю "Інтерфаксу". За його словами, розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 кілометрів може затягнутися на роки і це перейде у "заморожений конфлікт".

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"Нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття", – наголосив Загороднюк.

Глава Міноборони пояснив: якщо підонтрольні Росії найманці будуть виконувати Мінські угоди, то у розведенні по всій лінії Донбасу просто немає сенсу.

Цю війну можна завершити – вони мають просто виконати Мінські угоди і піти. У світі є різні конфлікти, є непорозуміння. Але у нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, жодних переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. Це конфлікт, який було створено в 2014 році абсолютно штучно. Як його було створено, так само його і можна завершити,

– додав він.

Також міністр повідомив, що Україна надала пропозиції і визначила нові ділянки розведення сил ще у 2019 році. Проте за його словами, розведення може відбуватися в окремих точках лише як гуманітарна складова. Тобто щоб люди могли нормально перетинати лінію розмежування і щоб було "пожвавлення економіки в регіоні, бо він дуже депресивний".

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Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

На засіданні ТКГ у Мінську 16 січня сторони домовились про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". Окрім цієї, українська сторона пропонувала ще 3 ділянки, які попередньо не затвердили:

у районі мосту в Станиці Луганській;

поблизу Авдіївки;

біля Новоселиці-2.



Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу