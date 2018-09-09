Україна проти Словаччини: жодної перемоги "синьо-жовтих" в офіційних матчах

Зі своїм південно-західним сусідом національна збірна України провела чотири товариські гри та дві офіційні. Зважаючи на географічну близькість Словаччини, спарингів, мабуть, малувато. Але маємо те, що маємо. Поки що, принаймні.

У цілому статистика — на нашому боці. Ми виграли два матчі з шести, тричі фіксувалася нічия і лише одного разу — поразка, загальний рахунок — 7:6. Але одразу впадає в очі той факт, що всі свої плюси ми заробили виключно в товариських зустрічах. Коли ж справа доходила до офіційних, то вже Словаччина виглядала солідніше, нагадали у ФФУ.

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У відборі до Євро-2016 команда Яна Козака виграла матч у Києві на старті циклу (1:0) і довгий час була лідером групи. Уже ближче до фінішу словаки дозволили випередити їх Іспанії, а нам віддали нічию в Жиліні — 0:0. На чемпіонат Європи Словаччина потрапила напряму, а підопічним Михайла Фоменка довелося ще й грати нервовий плей-офф зі Словенією.

Україна — Словаччина. Усі матчі

20 листопада 2002 року. Трнава. Товариський матч.

Словаччина – Україна 1:1

Голи: Карган, 60 (пен) – Мелащенко, 83

29 квітня 2004 року. Київ. Товариський матч.

Україна – Словаччина 1:1

Голи: Венглинський, 13 – Варга, 65

10 лютого 2009 року. Лімасол (Кіпр). Міжнародний товариський турнір

Україна – Словаччина 3:2

Голи: Валяєв, 10, Селезньов, 47, Мілевський, 83 (пен) – Віттек, 43, Гамшик, 69

8 вересня 2014 року. Київ. Відбір Євро-2016

Україна – Словаччина 0:1

Гол: Мак, 17

8 вересня 2015 року. Жиліна. Відбір Євро-2016.

Словаччина – Україна 0:0

10 листопада 2017 року. Львів. Товариський матч

Україна – Словаччина 2:1

Голи: Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 – Штетіна, 10

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Загалом у матчах з Україною за збірну Словаччини грали 62 футболісти під керівництвом чотирьох тренерів. Найчастіше на поле виходили Марек Гамшик (чотири рази), Роберт Віттек, Норберт Дьомбер, Юрай Куцка, Роберт Мак, Петер Пекарік, Мирослав Стох, Томаш Губочан та Мартін Шкртел (по три). Серед тренерів лідер Ян Козак — три матчі. Наразі в його команді з цього списку немає лише Віттека та Стоха.

З українського боку зіграли 69 футболістів під керівництвом п’яти тренерів (двічі командою керував Михайло Фоменко). Найчастіше словацькій збірній протистояли Руслан Ротань (чотири рази), Максим Калініченко, Андрій П’ятов, Анатолій Тимощук та Андрій Ярмоленко (по три).

Двоє з них можуть наздогнати Ротаня. А Євген Коноплянка, Ярослав Ракіцький і Тарас Степаненко мають шанс провести третій двобій зі Словаччиною.

Нагадаємо, матч Україна – Словаччина відбудеться у Львові у неділю, 9 вересня. Початок матчу о 16:00. Однак глядачі на "Арену Львів" не зможуть потрапити через санкції зі сторони УЄФА щодо збірної України. Перед стадіоном буде розміщена фан-зона, де вболівальники зможуть підтримати свою команду.

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