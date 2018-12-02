Україна провалила змішану естафету з біатлону в Поклюці
У словенській Поклюці завершилася змішана естафета першого етапу Кубка світу біатлонного сезону 2018/19. Українська команда провалила гонку.
За збірну України бігли Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов та Артем Прима. Українці "настріляли" 5 промахів і завершили гонку на дев'ятому місці.
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Перемогу ж здобули французи на чолі з Мартеном Фуркадом. Другими фінішували швейцарці, а замкнули трійку лідерів – італійці.
Змішана естафета
1. Франція (0+5) 1:10:02.8
2. Швейцарія (0+9) +38.7
3. Італія (1+8) +52.1
4. Росія (0+6) +1:17.3
5. Фінляндія (1+11) +1:30.9
....
9. Україна (0+5) +2:21.0
10. Канада (0+2) +2:33.2
Нагадаємо, що вже 5 грудня відбудуться жіночі та чоловічі індивідуальні гонки.
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