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      Україна – рідкісна країна, де відбуваються серйозні реформи, – Financial Times

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      Давос 2020 / The Financial Tim

      Країна користується оптимізмом щодо програми реформ президента Володимира Зеленського.

      Україна продала 1,25 млрд євро нового боргу при рекордно низьких відсотках за позиками, скориставшись оптимізмом щодо програми реформ в країні менш ніж через п'ять років після того, як вона завдала великих збитків власникам облігацій, пише британська газета Financial Times.

      Читайте також: Заяви Зеленського в Давосі: як відреагують інвестори

      У середу продаж нових 10-річних єврооблігацій в євро перевищив ліміт підписки та встановив відсоток доходу з облігацій на рівні 4,375%. Київ зафіксував прибуток від торішнього великого боргового ралі. Після обрання Володимира Зеленського навесні минулого року менеджери фондів активно інвестували в український борг, вважаючи, що президентська програма економічних реформ стимулюватиме зростання.

      Це рідкісна країна, де відбуваються серйозні реформи, а економіка перебуває в гарному стані,
      – сказав Віктор Сабо, менеджер боргового портфеля на ринках, що розвиваються, в Aberdeen Standard Investments, який купив облігації в середу.

      Пан Сабо зазначив, що відсоткова дохідність все ще є привабливою в умовах, коли дохідність у багатьох великих європейських економіках залишається в негативній зоні.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який виступив вранці в четвер у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, описав продаж облігацій як вотум довіри, що сприятиме подальшому скороченню рівня боргу, замінивши більш дороге фінансування. Співвідношення боргу до ВВП країни впало до 52 відсотків приблизно з 80 відсотків чотири роки тому, коли економіка зреагувала на наслідки анексії Криму Росією у 2014 році. "Ми випустили найдешевші єврооблігації в історії України", – сказав Пан Гончарук.

      Тімоті Еш, аналітик компанії BlueBay Asset Management, заявив, що це "надзвичайно", що Україна змогла продати борг при такій низькій доходності. "Ще рік тому [Україна] не змогла б отримати менше ніж 10 відсотків", – написав він у записці до інвесторів.

      "Що мене зараз трохи хвилює, – це самовдоволення", – сказав пан Еш, зазначивши, що доступність дешевого фінансування з ринків облігацій може зменшити тиск на пана Зеленського щодо просування сприятливих для ринку реформ, при цьому зменшивши вплив МВФ у Києві.

      Випуск облігацій відбувся після виступу пана Зеленського в Давосі, в якому він пообіцяв прискорити реформи та рішуче протидіяти широко розповсюдженій корупції. Він оголосив про плани запропонувати п'ятирічне звільнення від податку на прибуток для інвесторів, які вкладуть в країну 10 мільйонів доларів чи більше шляхом приватизації сотень державних підприємств.

      Виклики, які стоять перед нами, українцями, мобілізують нас і змушують рухатись швидше, надихають нас робити неймовірне і неможливе,
      – сказав пан Зеленський під час презентації.

      Українські чиновники оголосили на Економічному форумі у Давосі про намір підписати угоду з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn на 10 років щодо управління та радикальної перебудови української занедбаної державної залізничної компанії.

      Під час зустрічей у Давосі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою пан Зеленський та пан Гончарук обговорили заходи, які треба здійснити до того, як правління МВФ затвердить нову кредитну програму в розмірі 5,5 млрд доларів.

      BNP Paribas, JPMorgan та Raiffeisen Bank International виступили головними менеджерами та реєстраторами у новій угоді щодо продажу облігацій.

      Знайте більше: Про Укрзалізницю, інвесторів та МВФ: Гончарук підбив підсумки візиту в Давос

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Давос 2020 держборг Володимир Зеленський Олексій Гончарук Публікації
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