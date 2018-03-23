Україна різко скоротила держборг відносно ВВП у 2017 році

Співвідношення сукупного державного (прямого) та гарантованого державою боргу України до валового внутрішнього продукту (ВВП) за 2017 рік знизилася з 80,9% до 71,8%. Хоча сам держборг зріс.

Про це йдеться в повідомленні заступника міністра фінансів Юрія Буци у Facebook.

"Фінальна статистика по ВВП за 2017 рік показала, що ріст ВВП перевершив більшість прогнозів і склав 2,5%. Маючи фінальну цифру ВВП, ми порахували співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП і бачимо, що перший раз з 2011 року цей відсоток зменшився і почав наближатися до "безпечного" значення в 60%. Основна причина – низький рівень дефіциту бюджету і, як наслідок, менша потреба в запозиченнях", – зазначив Юрій Буца.

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Відношення держборгу України відносно ВВП 2010-2017

Заступник міністра уточнив, що прямий борг скоротився з 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантований – з 11,7% до 10,3% ВВП.

"До речі, суттєвий ріст співвідношення боргу до ВВП в 2014 році (з 39,9% до 69,4%, – "24") відбувся в основному дякуючи послідовній політиці фанатів "долару по 8", що призвело до різкої девальвації, коли валютних резервів не вистачило", – нагадав чиновник.

Нагадаємо, сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в 2017 році в доларовому вираженні збільшився на 7,5%, або на 5,3 мільярда доларів – до 76,31 мільярда доларів, а в гривні – на 11%, або на 211,9 мільярда гривень – до 2,142 трильйона гривень.