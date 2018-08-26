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Україна, Росія Путіна та що таке патріотизм: найяскравіші цитати Джона Маккейна

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Помер Джон Маккейн: що говорив про Україну та агресію Кремля політик
Помер Джон Маккейн: що говорив про Україну та агресію Кремля політик / Getty Images

Помер Джон Маккейн американський сенатор, виходець з військової родини та ветеран війни у В'єтнамі, колишній кандидат у президенти США, а також послідовний критик режиму Путіна у Росії, який активно просував у Вашингтоні проукраїнську позицію. Пропонуємо Вашій увазі найяскравіші цитати політика.

Про Україну

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Під час виступу на Євромайдані 15 грудня 2013 року: "Ми перебуваємо тут, тому що ваша мирна боротьба надихнула усю країну на зміни. Ми перебуваємо тут, щоб підтримати вашу справедливу справу та право змінити свою долю вільно, мирно та демократично. І ваша доля, як ми вважаємо, перебуває у об'єднаній Європі – Україна дасть Європі краще, і Європа дасть краще Україні".

"Одне лиш те, що ми не надали Україні оборонних озброєнь, — вже ганьба. Це ганебна сторінка американської історії. Завжди, завжди ми давали народам можливість захистити себе від нападу. Як і нам допомогли — коли французи прийшли нам на допомогу під час війни з Великобританією".

"Я є упевненим, що Путін — дуже розумна людина. Він вміє зважувати ризики, підраховувати витрати. І саме тому, до речі, я виступаю за постачання зброї Україні".

Про Росію

"Росія – автозаправна станція, яка маскується під країну. Це клептократія, корупція. Це нація, економіка якої спирається виключно на поставки нафти та газу. Тому економічні санкції є важливими..."

"Я вірю у велич російського народу та його прагнення жити в суспільстві справедливості, відкритих можливостей і мати уряд, гідний його прагнень та принесених жертв. Коли я критикую ваш уряд, я роблю це не тому, що я є налаштований проти Росії. Я роблю це тому, що ви заслуговуєте на такий уряд, який вірив би у вас, поважав вас і був би вам підзвітним. Я сподіваюся побачити той день, коли це станеться".

"Я – оптиміст, навіть коли справа стосується Росії..."

Про російську агресію проти України

"Путін розраховує, що чим більше його збройні сили та прихильники вб'ють українців, тим більше української території вони зможуть захопити. І чим більше Путін буде змушувати Україну віддавати свої обмежені ресурси на війну, а не на поліпшення економіки, тим більше він зможе розхитати владу в Києві та перешкодити Україні реалізувати її євроатлантичне майбутнє".

Про американський патріотизм

"Перебуваючи в ув'язненні я закохався в свою країну. Я любив її й раніше, але як і в більшості молодих людей, моя прихильність до неї була не більшою ніж звичайною вдячністю за комфорт та привілеї, що були доступними більшості американців і сприймалися як належне. Тільки, коли я втратив Америку на певний час, то зрозумів, як сильно я її люблю".

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"Американці ніколи не йдуть. Ми ніколи не здаємося. Ми ніколи не ховаємося від історії. Ми творимо історію".

Життєві переконання

"Страх — це можливість для сміливості, а не доказ боягузтва".

"Потрібно розуміти — справа не в тому, що ви залишаєте, а в тому, що ви пережили. Я тішуся з того, чого досяг цей хлопець, п'ятий з кінця на своєму курсі у Військово-морській академії. Я відчуваю таку вдячність. Я... кожну ніч, коли лягаю спати, я сповнений вдячності...".

"У мене було чудове життя та багатий досвід. Я хочу, щоб, коли я піду, на церемонії у Військово-морській академії у нас знайшлася пара людей, які встануть і скажуть: "Це хороший хлопець, він служив своїй країні".

Оригінал: УНІАН

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Втрати Джон Маккейн Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 серпня
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