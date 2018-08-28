Україна розірве договір про дружбу з Росією, – Порошенко
Дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ буде припинено найближчим часом.
Про це глава держави заявив у Twitter.
За словами Порошенка, договір про дружбу з РФ з вини Москви вже давно став анахронізмом. Президент заявив, що вже найближчим часом очікує від МЗС України необхідний пакет документів для його припинення.
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Про який договір йдеться?
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".