Україна розпочала опис і арешт українських активів "Газпрому" через штраф у 172 мільярда гривень

Окрім судової тяганини за НАК "Нафтогаз Україна", російський "Газпром" має заплатити 171,86 мільярда гривень Україні і за порушення українського монопольного законодавства.

Нагадаємо, ще у 2016 році Антимонопольний комітет подав позов проти російського газового монополіста "Газпрому" за порушення українського монопольного законодавства. Українська сторона через суд намагалася стягнути майже 86 мільярдів гривень за зловживання монопольним становищем з боку "Газпрома" під час транзиту газу через Україну. Згодом "Газпром" оскаржував це рішення, однак Верховний суд став на сторону АМКУ. Згодом сума зросла майже вдвічі через нарахування пені. Таким чином, підлягає стягненню загалом 171859055649 гривень.

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"Державна виконавча служба зараз активізує свої дії щодо стягнення штрафу з російського газового монополіста "Газпрому" за порушення українського монопольного законодавства. Після відповідного рішення суду Україна розпочала опис та арешт українських активів "Газпрому". Тепер ми будемо діяти жорсткіше. Маємо об’єднати усі наші зусилля для того, щоб змусити "Газпром" виконувати усі свої зобов’язання. А за невиконані зобов’язання – нести жорстку відповідальність", – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Україна згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу не може в себе арештовувати активи "Газпрому". Більше того, в нашій країні є не так багато таких активів, які можна було б арештувати. Я вважаю, що вони точно не дотягують до 2,5 мільйонів доларів. Колись вже йшла мова про те, аби стягнути якусь конкретну суму із російської фірми в Україні. Тому, на мою думку, такі дії можуть проводити в рамках українського юридичного процесу, але в публічній площині про це згадують в контексті Стокгольмського арбітражу, проте його юрисдикція не передбачає арешт активів "Газпрому", – зазначив експерт з питань енергетики Андрій Герус.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.



2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". І 2 березня Міненерго ввело тимчасове обмеження на споживання газу. А 6-го вже подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу.