07:55
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україна розповіла в ОБСЄ, як Росія видає сербського бойовика за журналіста

      196 Читать новость на русском
      Деян Беріч
      Деян Беріч / Фото з відкритих джерел

      Делегація України на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки розповіла про те, як сербський снайпер Беріч, що воював на Донбасі проти наших військ, став "журналістом", акредитованим при МЗС РФ.

      Про це в коментарі Укрінформу розповів заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

      Читайте також: В ОБСЄ визнали захоплених моряків військовополоненими

      Ми зреагували на інформацію російської делегації про такого собі "сербського журналіста" Деяна Беріча. Усім делегаціям країн-учасниць ми детально, з демонстрацією слайдів, пояснили – що це за особа. Котра в жодному разі не представляє Сербію, як і не є журналістом. Він – військовий злочинець та вбивця, якого допускають на брифінги в МЗС РФ як нібито "іноземного журналіста" з метою продукування пропагандистських запитань і коментарів для дискредитації України, і ЗСУ зокрема,
      – заявив Лоссовський.

      Він додав, що присутні на засіданні в деталях ознайомилися з "бойовим шляхом" найманця із Сербії у складі російських окупаційних сил на Донбасі. А також дізналися про нагороди снайпера від офіційних установ РФ за вбивства українців.

      Водночас українська делегація наголосила, що РФ по суті прикриває військового злочинця від правосуддя, адже, за законодавством Сербії, він має надовго сісти у в’язницю в разі повернення до країни.

      На засіданні представник делегації Сербії зацікавився цим випадком. Він наголосив, що кримінальний кодекс Сербії передбачає великий тюремний термін за участь у війні чи збройному конфлікті за кордоном, як і ще більший строк – за організацію участі інших осіб у війні чи збройному конфлікті в іншій країні, під що саме і підпадає Деян Беріч. На прохання сербського представника ми передали йому всю наявну в нас інформацію з цього приводу,
      – зазначив дипломат.

      Раніше під час засідань Форуму російська делегація наводила цитати "сербського журналіста" Деяна Беріча на підтримку своїх абсурдних тверджень про нібито обстріли українським військовими мирних міст на Донбасі.

      Що відомо про Деяна Беріча?Уродженець Сербії Деян Беріч з позивним "Декі" з 2014 року перебував у складі російських окупаційних військ під час анексії Криму, а пізніше воював снайпером на Донбасі на боці так званої "ДНР".

      З грудня 2018 року Беріч називає себе "журналістом" одного маловідомого російського інтернет-видання, перебуваючи при цьому на офіційних брифінгах МЗС РФ та діючи в інтересах російської пропаганди.

      blog_ava
      Експерти розшифрували, що шепотіла Меркель, коли тремтіла
      сьогодні
      1849
      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Новини Росії Російська пропаганда Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто може стати прем'єр-міністром України
      13 липня , 23:00 Хто може стати прем'єр-міністром України
      Крістіна Бердинських 2142
      Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      13 липня , 22:37 Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      3192
      Как в СССР засекречивали теракты
      13 липня , 22:00 Как в СССР засекречивали теракты
      Максим Мирович 1485
      Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      13 липня , 18:40 Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      Дмитро Снєгирьов 1031
      Голобородько VS Зеленський: скандальні промови та показові покарання президента
      13 липня , 17:00 Голобородько VS Зеленський: скандальні промови та показові покарання президента
      Антон Голобородько 1264
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук