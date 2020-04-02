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      Україна розраховує на багатомільйонну підтримку від ООН у боротьбі з COVID-19: деталі

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      ООН може надати Україні чималу фінансову підтримку на боротьбу з COVID-19 / Getty images

      Україна підтримує глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19. Завдяки цьому Україна зможе отримати чималу фінансову підтримку.

      Про це президент Володимир Зеленський у телефонній розмові розповів генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу. Про це йдеться на сайті президента.

      Зверніть увагу Зеленський: Україна невдовзі підпише з МВФ програму розширеного фінансування

      Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі передбачених 165 мільйонів доларів США,
      – наголосив Зеленський.

      Він також попросив у генсека ООН посприяти у залученні можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців-вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з іноземними партнерами.

      Окремо Зеленський та Гутерріш поспілкувалися про ситуацію на Донбасі, збереження санкцій проти Росії та про діалог з МВФ.

      Зауважимо, що Росія намагається показати себе з якнайкращої сторони перед Заходом під час пандемії коронавірусу. Так, з РФ до США днями надійшов гуманітарний вантаж з медобладнанням та засобами захисту. І це в час, коли у Росії фіксують серйозний спалах COVID-19. 

      Щоправда, згодом у Держдепі США заявили, що поставка російських медпрепаратів та засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", американська сторона оплатила.

      Увага! Єврокомісія вже пообіцяла Україні допомогу у розмірі 80 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом. Ці гроші мають піти на підтримку системи охорони здоров'я України та на підтримку економіки України, зокрема малих і середніх підприємств.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини політики Володимир Зеленський Гроші ООН
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