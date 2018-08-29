Україна розриває договір про дружбу з Росією: з'явилась реакція МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії не захотіли коментувати заяву президента України Петра Порошенка про початок процесу розриву угоди про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ, закликавши дочекатися конкретних дій з боку Києва.

Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавроов, передає "ТАСС".

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24 канал повідомляв, що 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України повинне представити необхідний пакет документів для припинення договору.

За словами російського дипломата, український уряд неодноразово робив схожі заяви.

Я не хотів би коментувати чергові наміри української сторони. Намірів висловлюється занадто багато – там були наміри і розірвати дипломатичні відносини, були наміри припинити транспортне сполучення з РФ. Давайте дочекаємося, коли якусь справу буде зроблено. Коли якийсь із цих намірів буде матеріалізуватись,

– заявив Лавров.

Також, дипломат додав, що найближчим часом українська сторона буде робити ще більше схожих заяв про розірвання якихось угод чи співпраці з Росією

"Думаю, що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше таких намірів буде звучати в публічному просторі", – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков заявив, що розрив договору про дружбу між Україною і Росією не матиме практичного значення.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".