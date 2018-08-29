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Україна розриває договір про дружбу з Росією: з'явилась реакція МЗС РФ

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Лавров відреагував на розірвання Україною договору про дружбу з РФ
Лавров відреагував на розірвання Україною договору про дружбу з РФ / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ Росії не захотіли коментувати заяву президента України Петра Порошенка про початок процесу розриву угоди про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ, закликавши дочекатися конкретних дій з боку Києва.

Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавроов, передає "ТАСС".

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24 канал повідомляв, що 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України повинне представити необхідний пакет документів для припинення договору.

За словами російського дипломата, український уряд неодноразово робив схожі заяви.

Я не хотів би коментувати чергові наміри української сторони. Намірів висловлюється занадто багато там були наміри і розірвати дипломатичні відносини, були наміри припинити транспортне сполучення з РФ. Давайте дочекаємося, коли якусь справу буде зроблено. Коли якийсь із цих намірів буде матеріалізуватись,
заявив Лавров.

Також, дипломат додав, що найближчим часом українська сторона буде робити ще більше схожих заяв про розірвання якихось угод чи співпраці з Росією

"Думаю, що ближче до українських виборів у березні наступного року, тим більше таких намірів буде звучати в публічному просторі", сказав міністр.

Нагадаємо, раніше глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков заявив, що розрив договору про дружбу між Україною і Росією не матиме практичного значення.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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