Україна розширила санкції проти Росії: хто потрапив у "чорний список"

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про розширення санкцій проти Росії.

Йдеться про указ №176 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Читайте також: Ще чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти РФ

Рішенням РНБО України оновлено санкційні списки та запроваджено санкції до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб.



Крім того, санкції запроваджено щодо фізичних осіб, серед яких відомий російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини

Подробиці https://t.co/CzNELWWvSk — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) 22 червня 2018 р.

Як зазначають у повідомленні на сайті РНБО, санкції було запроваджено щодо 30 юридичних та 14 фізичних осіб.

Таким чином санкційний список розширився до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб.

РНБО України запровадила санкції, подібні до тих, що на початку червня ввів уряд США проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спецслужб у кіберпросторі, зокрема йдеться про:

Науково-дослідний інститут "Квант";

ТОВ "Дайвтехносервіс";

ТОВ "Цифрові технології безпеки";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Санкційний список також поповнили політичні партії та організації, які сприяли проведенню виборів до Держдуми РФ на території окупованого Криму.

Обмежувальні заходи також стосуються російських підприємств військово-промислового комплексу, а також ДП "Луганський авіаційний ремонтний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Луганщини та активно використовується проти України.

З повним переліком фізичних та юридичних осіб, проти яких введені санкції РНБО, можна ознайомитись на сайті.

18 червня санкції проти Росії через незаконну анексію Криму продовжив Євросоюз.