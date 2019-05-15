17:09
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Україна розширила санкції проти Росії

      2145 Читать новость на русском
      Уряд розширив санкції проти Росії
      Уряд розширив санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів запровадив дзеркальні заходи у відповідь на введення нещодавніх санкцій проти України з боку Росії. Перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну, збільшився. Також Україна запровадила спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу

      Кабмін також проголосував за запровадження особливого виду мита для російської продукції, відповідне рішення прийняли на засіданні 15 травня.

      Читайте також: Заборона Росією експорту нафти: як вплине на Україну та чого очікувати

      Що потрапило до списку заборонених товарів? 

      Ембарго поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів.

      Окрім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапила фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.

      На що поширюватимуться мита?

      На усі товари, вироблених у Росії, окрім товарів "чутливого імпорту". Вони не стосуватимуться вугілля, коксу, фармацевтичної продукції, а також бензину та скрапленого газу.

      Прийняття постанови сприятиме додатковим надходженням до державного бюджету в другому півріччі 2019 року на рівні 3,7 млрд гривень,
      – зазначив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

      Доходи від нових російських мит планують скерувати до спеціального фонду, який стимулює імпортозаміщення. Нові мита набудуть чинності 1 серпня 2019 року.

      Зазначимо, 20 березня Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії.

      Які обмеження ввела Росія?Російський прем'єр-міністр 18 квітня заявив про заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширює заборони на ввезення деяких українських товарів. Заборона торкнеться на ввезення в Росію української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становить майже 250 мільйонів доларів.

      Перед цим, 29 грудня 2018 року, Медведєв підписав рішення про заборону імпорту деяких українських товарів. У перелік тоді потрапила українська кондитерська продукція, пшениця, соняшникова олія, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання.

      За підрахунками мінекономіки Росії, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.

      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
      сьогодні
      9157
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Санкції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 534
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 34
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 232
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1234
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 427
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук