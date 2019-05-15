Україна розширила санкції проти Росії

Кабінет міністрів запровадив дзеркальні заходи у відповідь на введення нещодавніх санкцій проти України з боку Росії. Перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну, збільшився. Також Україна запровадила спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу

Кабмін також проголосував за запровадження особливого виду мита для російської продукції, відповідне рішення прийняли на засіданні 15 травня.

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Що потрапило до списку заборонених товарів?

Ембарго поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів.



Окрім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапила фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.

На що поширюватимуться мита?

На усі товари, вироблених у Росії, окрім товарів "чутливого імпорту". Вони не стосуватимуться вугілля, коксу, фармацевтичної продукції, а також бензину та скрапленого газу.

Прийняття постанови сприятиме додатковим надходженням до державного бюджету в другому півріччі 2019 року на рівні 3,7 млрд гривень,

– зазначив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Доходи від нових російських мит планують скерувати до спеціального фонду, який стимулює імпортозаміщення. Нові мита набудуть чинності 1 серпня 2019 року.

Зазначимо, 20 березня Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії.

Які обмеження ввела Росія?Російський прем'єр-міністр 18 квітня заявив про заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширює заборони на ввезення деяких українських товарів. Заборона торкнеться на ввезення в Росію української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становить майже 250 мільйонів доларів.



Перед цим, 29 грудня 2018 року, Медведєв підписав рішення про заборону імпорту деяких українських товарів. У перелік тоді потрапила українська кондитерська продукція, пшениця, соняшникова олія, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання.



За підрахунками мінекономіки Росії, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.