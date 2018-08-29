Україна розширила список товарів, заборонених для імпорту з Росії

Кабінет міністрів України у середу, 29 серпня, своєю постановою розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Росії. Так, перелік доповнено клінкерами цементними (проміжний продукт при виробництві цементу).

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За інформацією Державної служби статистики, імпорт клінкерів цементних з Росії складає переважну частку в загальному імпорті в Україну. У 2017 році він майже вдвічі зріс у порівнянні з 2016 роком. А в січні-травні 2018 року Україна імпортувала клінкери на 6,6 мільйона доларів, при цьому весь поставлений обсяг був з Росії.

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В уряді зазначили, що зберігається тенденція до подальшого зростання імпорту в результаті заниження цін на енергоносії в Росії. Це може призвести до зупинки вітчизняного виробництва і залежності від РФ.



Постанова уряду про розширення списку товарів, заборонених для імпорту з Росії

До слова, згідно з даними станом на квітень 2018 року, обсяг торгівлі України з Росією у 2017 році суттєво зріс вперше за 4 роки.