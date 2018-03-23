Збірна України зіграла у нічию з Саудівською Аравією

Перший матч у 2018 році збірна України зіграла проти збірної Саудівської Аравії у п'ятницю,23 березня. Товариський матч відбувся в іспанській Марбельї.

Гра проти Саудівської Аравії стала можливість для головного тренера збірної Андрія Шевченка перевірити найближчий резерв серед українців. Тож за "синьо-жовтих" дебютував воротар Андрій Лунін (він став наймолодшим дебютантом збірної України), в центрі поля вийшов Олександр Зінченко, поруч найшлося місце і Віктору Циганкову. Варто зазначити, що два флангові гравці грали у центрі поля, у той час як на краях вийшли Євген Коноплянка з капітанською пов'язкою та Марлос.

Гра у Марбельї довго не починалася. Арбітр Ундіано Мальєнко не давав дозвіл через проблеми із сіткою на воротах. Тож допоки проблему не вирішили, футболісти мокли на полі під дощем, а нечисленні глядачі – на трибунах. За цей час намок і газон, тож поле було важке для гри. Відтак у перші хвилини була доволі сумбурна гра з чималою кількістю втрат та помилок – команди привикали до газону і до нових зв'язків між гравцями.

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Українці довго не могли пройти насичений захист суперників, м'яч важко котився по газону. Тож про швидкісну комбінаційну гру довелося забути. Перший напів момент "синьо-жовті" організували на 13 хвилині, коли Зінченко проривався до воріт Аль-Мосайлема. Захисники в останній момент вибили м'яч з під ноги півзахисника. Згодом був і удар від Коноплянки – Євген не влучив у ближній кут воріт.

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Читайте наш гарячий ексклюзив за посиланням https://t.co/xPbZP69cWt pic.twitter.com/ywuAqb0rjs — Футбол 24 (@football24tv) 22 березня 2018 р.

У середині першого тайму момент міг виникнути в Артема Кравця – форвард зумів перехопити м'яч та виходив на ворота суперника. Однак Отман схопив обома руками українця, за зо і отримав жовту картку.

У цей час збірна України більше володіла м'ячем, однак темп гри був доволі повільним. Аравійці більше грали на своїй половині поля, не надто турбуючи Луніна.

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Гол українців виявився дещо несподіваним. Коноплянка на фланзі обіграв захисника та навісив у воротарський майданчик. Там опинилися Кравець з Циганковим, яких необачно залишили без опіки. Саме форвард головою і пробив у нижній кут воріт. Голкіпер не зумів дотягнутися до м'яча.

Як Кравець відкрив рахунок після асисту Коноплянки



Як вам гра збірної України у першому таймі? ВІДЕО гола дивіться тут https://t.co/zvQzt8lHdq pic.twitter.com/nDtKmWY7ci — Футбол 24 (@football24tv) 23 березня 2018 р.

Ще більш несподіваним став гол Саудівської Аравії у відповідь. Після подачі з кутового Аль-Муввалад вдало зіграв у нашому штрафному майданчику, першим пробивши після відскоку. Караваєв програв йому єдиноборство, а Лунін не зумів зреагувати з удару з близької відстані.

На перерву українці могли піти за переможного рахунку. І знову асистентом виступив Коноплянка, який відпасував на лінію штрафного на Марлоса. Футболіст пробивав в дотик у кут воріт, однак м'яч пройшов повз стійку.

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Другий тайм розпочався із подвійної заміни в збірній України. Замість Тараса Степаненка вийшов Руслан Ротань (це став 99 матч для гравця, і Коноплянка віддав йому капітанську пов'язку), а замість Циганкова – Віталій Буяльський. Саме останній мін забити гол на 60 хвилині, коли пробивав в дотик "парашутом" після навісу. Однак м'яч влучив у перекладину воріт. До цього ще на початку другого тайму був момент Матвієнка, коли після прострілу м'яч знову потрапив до захисника – Микола наважився на потужний удар з гострого кута. Воротар зреагував на цей постріл.

У відповідь саудити організували свою контратаку. Ракицький помилився у центрі поля, м'яч підхопив суперник та вийшов на ворота українців. І лише Лунін ногою зумів відбити небезпечний удар.

Національні особливості футболу у Саудівській Аравії – велика гра на фоні смертної кари, відрубування рук і дискримінації жінок https://t.co/R11pOWf6PB pic.twitter.com/T6J0diILXM — Футбол 24 (@football24tv) 23 березня 2018 р.

Загалом у другому таймі підопічні Хуана Антоніо Піцці провели доволі активно, значно частіше переходячи центральну лінію поля. Українці теж не відсиджувалися у захисті, однак креативу попереду у "синьо-жовтих" бракувало на такому полі.

На 83 хвилині Марлос вирішив прориватися до воріт суперника, і навіть зумів завдати удар. Воротар не впіймав його з першого разу, але на добивання ніхто з українців не встиг.

Згодом Бєсєдін головою після подачі з кутового пробив повз рамку воріт. На останніх хвилинах він же пробивав головою після навісу Маліновського, а добивання від Буяльського заблокували захисники.

Українці активно насіли на ворота суперника, які захищалися усіма силами. Однак забити у цьому матчі більше вдалося. Тож гра закінчилася за нічийного рахунку.

Попереду в збінрї України матч проти збірної Японії у Бельгії. Гра відбудеться у вівторок, 27 березня.

Україна – Саудівська Аравія 1:1

Голи: Кравець, 32 – Аль-Муваллад, 38