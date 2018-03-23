Україна – Саудівська Аравія: де дивитися онлайн матч національних збірних

У п’ятницю, 23 березня, збірна України проведе товариський матч зі збірною Саудівської Аравії. Матч відбудеться в іспанській Марбельї. Трансляція матчу онлайн відбуватиметься і в Україні.

Варто зазначити, що медіа-холдинг "Медіа Група Україна" отримав право трансляції матчів збірної України. Відтак трансляція товариського матчу збірних України та Саудівської Аравії відбудеться на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

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Окрім того, матч можна подивитися на сайті телеканалів "Футбол 1 / Футбол 2". Доступ до трансляції – 29 гривень.

Коментувати поєдинок буде Віктор Вацко.

Звіт з матчу – на сайті "24" після закінчення гри.