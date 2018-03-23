Збірна України – Саудівська Аравія: прогнози букмекерів на фаворита матчу

У п’ятницю, 23 березня, збірна України проведе товариський матч зі збірною Саудівської Аравії. Букмекери оцінили шанси "синьо-жовтих" перемогти у цьому матчі

У букмекерській конторі "Марафон" саме збірну України вважають явним фаворитом цієї зустрічі. На те, що наша збірна переможе, коефіцієнт 1,56. Перемога суперників оцінена в 7,10. При цьому нічия між збірними отримала коефіцієнт 4,10.

Варто додати, що у "Марафон" схиляються до мінімальної перемоги збірної України. Підсумковий рахунок зустріч 1:0 оцінений в 5,70, а загалом перемога з різницею в один гол – 3,46. Для тих, хто вірить у те, що збірна України не пропустить у цій зустрічі, букмекери запропонували коефіцієнт 2,32. Для тих, хто вірить у здатність Саудівської Аравії не пропустити від збірної України та виграти цей матч, коефіцієнт 9,20.

До слова, перемога Саудівської Аравії 3:0, як і нічия 3:3 має коефіцієнт 111,00.

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У "Фаворит" теж вважають "синьо-жовтих" фаворитом зустрічі. Перемога України – 1,47. У той час як перемога Саудівської Аравії – 7,60. Нічия – 4,30.

Варто зазначити, що у "Фавориті" схильні вважати, що українці переможуть завдяки єдиному голу. На таку подію коефіцієнт 4,95. Перемога Саудівської Аравії 1:0 має коефіцієнт 12,5. Значно більше шансів на 2:0 на користь українців – 5,40, безгольову нічию 0:0 – 7,80, що команди зіграють 2:1 на користь українців – 8,80, чи розгром зі сторони збірної України 3:0 – 9,00.

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PariMatch перемогу України оцінив у 1,55, Саудівської Аравії – 6,50. Нічия – рівно 4,00. Перемога України в один м'яч – 3,35, Україна переможе і не пропустить – 2,25.