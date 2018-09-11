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Україна ще 26 років тому просила про автокефалію УПЦ: опублікований історичний документ

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Єпископ Онуфрій (Березовський) ще в 1992 році підписав звернення УПЦ по автокефалію
Єпископ Онуфрій (Березовський) ще в 1992 році підписав звернення УПЦ по автокефалію / Dt.ua

В архівах Київського патріархату збереглися документи, що свідчать про те, що в 1992 році тоді ще єпископ Онуфрій (Березовський) підписав звернення Української православної церкви про автокефалію, хоча в Московському патріархаті переконують у протилежному.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар Священного Синоду УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

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"Багато з тих, хто цікавиться церковною історією, знають, що в січні 1992 року три архієреї – єпископи Онуфрій (Березовський), Сергій (Генсіцький) і Аліпій (Погребняк) нібито не підписали звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія II і єпископату РПЦ невідкладно розглянути звернення Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 року про необхідність автокефалії Української церкви і позитивно вирішити це питання", – мовиться у повідомленні.

Архієпископ зазначив, що цей факт навіть внесений до офіційних біографії Онуфрія та Аліпія на сайті Московської патріархії.

З огляду на, що на днях керівники Московського патріархату офіційно знову заявили, що не існує прохань єпископату УПЦ про автокефалію, в Київській патріархії вирішили переглянути архіви. І було знайдено те, що можна побачити нижче. Те саме звернення. Яке нібито "не підписали" – але з усіма підписами. Текст не датований, але з фрази на початку видно, що це саме він – адже від Собору до 22 січня 1992 року минуло якраз близько трьох місяців,
– наголосив Зоря.

Він зазначив, що синім кольором підкреслені підписи тих архієреїв, які на сьогодні перебувають на кафедрах Московського патріархату в Україні.

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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо про те, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.

Цю подію панічно розкритикували в РПЦ, назвавши відповідний крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату".

Що таке автокефалія? Це статус помісної церкви, як самокерованої, незалежної частини Вселенської Православної Церкви, що очолюється патріархом або архієпископом чи митрополитом.

ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ З НАДАННЯМ АВТОКЕФАЛІЇ УПЦ:
Теги: Новини України релігія Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП РПЦ
Джерело: 24 канал
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