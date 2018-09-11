Україна ще 26 років тому просила про автокефалію УПЦ: опублікований історичний документ

В архівах Київського патріархату збереглися документи, що свідчать про те, що в 1992 році тоді ще єпископ Онуфрій (Березовський) підписав звернення Української православної церкви про автокефалію, хоча в Московському патріархаті переконують у протилежному.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар Священного Синоду УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

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"Багато з тих, хто цікавиться церковною історією, знають, що в січні 1992 року три архієреї – єпископи Онуфрій (Березовський), Сергій (Генсіцький) і Аліпій (Погребняк) нібито не підписали звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія II і єпископату РПЦ невідкладно розглянути звернення Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 року про необхідність автокефалії Української церкви і позитивно вирішити це питання", – мовиться у повідомленні.

Архієпископ зазначив, що цей факт навіть внесений до офіційних біографії Онуфрія та Аліпія на сайті Московської патріархії.

З огляду на, що на днях керівники Московського патріархату офіційно знову заявили, що не існує прохань єпископату УПЦ про автокефалію, в Київській патріархії вирішили переглянути архіви. І було знайдено те, що можна побачити нижче. Те саме звернення. Яке нібито "не підписали" – але з усіма підписами. Текст не датований, але з фрази на початку видно, що це саме він – адже від Собору до 22 січня 1992 року минуло якраз близько трьох місяців,

– наголосив Зоря.

Він зазначив, що синім кольором підкреслені підписи тих архієреїв, які на сьогодні перебувають на кафедрах Московського патріархату в Україні.

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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо про те, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.



Цю подію панічно розкритикували в РПЦ, назвавши відповідний крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату".

Що таке автокефалія? Це статус помісної церкви, як самокерованої, незалежної частини Вселенської Православної Церкви, що очолюється патріархом або архієпископом чи митрополитом.