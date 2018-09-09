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Україна – Словаччина: де дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй

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Україна – Словаччина дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй
Україна – Словаччина дивитися онлайн матч національних збірних у Лізі націй / ФФУ

Матч між національними збірними України та Словаччини у Львові глядачі не зможуть побачити на трибунах. Але гра буде доступна для перегляду по телебаченні та онлайн.

Одразу два українські телеканали покажуть матч Україна – Словаччина. Це ТРК "Україна" та "Футбол 1". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 15:50, а сам матч о 16:00.

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Перед початком матчу на каналі "Футбол 1" вийде в ефір програма "Головна команда", де експерти та гості студії аналізуватимуть виступ збірної України та її суперників та дадуть свій прогноз на матч. Вона розпочнеться о 14:30.

Варто зазначити, що показ матчу буде доступний і онлайн. Однак варто додати, що трансляція буде здійснюватися на платформі Oll.tv, і для того, щоб переглянути матч, слід зареєструватися. Окрім того, сама трансляція платна – 59 гривень за місячний абонемент.

Зауважимо, що канал "Україна", який теж транслюється онлайн, на час матчу не буде показувати в інтернеті.

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Текстову онлайн-трансляцію проведе і сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – по закінченні гри на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч Україна – Словаччина відбудеться у Львові у неділю, 9 вересня. Початок матчу о 16:00. Однак глядачі на "Арену Львів" не зможуть потрапити через санкції зі сторони УЄФА щодо збірної України. Перед стадіоном буде розміщена фан-зона, де вболівальники зможуть підтримати свою команду.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй
Джерело: 24 Канал
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