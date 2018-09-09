Україна мінімально обіграла Словаччину у Лізі націй

У матчі між збірними України та Словаччини у Лізі націй на "Арені Львів" за порожніх трибун все вирішив єдиний гол, який було забито наприкінці другого тайму.

Україна – Словаччина 1:0

Гол: Ярмоленко, 80 (пен)

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Перед тим Україна провела важкий матч проти Чехії. У той час Словаччина грала товариський матч проти резервістів збірної Данії (гравці національної збірної Данії відмовилися виходити на матч). Відтак головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко перед матчем найбільше переживав за те, щоб гравці відновилися до матчу. Забігаючи наперед, відзначимо, що не всі гравці виявилися фізично готові відіграти всі 90 хвилин.

Щодо матчу, то він пройшов за мінімальної кількості моментів. Словаки перекрили центр поля, тому українці більше атакували через фланги. При цьому на правому фланзі активнішим був захисник Караваєв, а на лівому – півзахисник Коноплянка. Та найбільш небезпечний момент (якщо не брати до уваги удари за меж штрафного майданчика) створив центральний півзахисник Маліновський. Він потужно пробив зі штрафного і м'яч пролетів над самою перекладиною воріт.

До цього небезпечним моментом відзначилися словаки, коли Нємєц пробивав головою після подачі з флангу.

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У другому таймі теж продовжилася більше позиційна боротьба з мінімальною кількістю моментів. І матч цілком міг закінчитися без голів, якби на 80-ій хвилині у штрафному майданчику словаків не було збито Циганкова. Ярмоленко чітко пробив з 11-метрової позначки.

Вже після забитого голу в українців виникло ще декілька гольових моментів, у тому числі у Ярмоленка, але більше у цьому матчі голів забито не було. Збірна України здобуває мінімальну перемогу.