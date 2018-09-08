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Україна – Словаччина: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

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Україна – Словаччина прогноз букмекерів на матч Ліги націй
Україна – Словаччина прогноз букмекерів на матч Ліги націй / ФФУ

У матчі між збірними України та Словаччини в рамках Ліги націй у Львові, букмекери віддають перевагу саме "синьо-жовтим". Незважаючи на те, що українці перед тим провели важкий матч проти збірної Чехії на виїзді (словаки зіграли товариську гру з резервістами з Данії), а сам матч відбудеться за порожніх трибун.

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У William Hill на збірну України виставили коефіцієнт на рівні 2,00. На збірну Словаччини – 4,20. На те, що матч закінчиться у нічию – коефіцієнт 3,10.

Експерти на PariMatch дали дещо нижчий коефіцієнт на Україну, і більший на їх суперників. Так, перемога українців оцінена в 1,96, а словаків – 4,50. Нічия – 3,25.

Найбільший коефіцієнт на те, що переможуть словаки – у Marathon bet. Вони на перемогу гостей виставили показник в 4,55. Щодо перемоги збірної України, то на неї коефіцієнт 2,00. Нічия – 3,26.

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"Фаворит спорт" на перемогу України приймає з коефіцієнтом 1,94. Перемога збірної Словаччини – 4,45.  Якщо ж нічия – 3,35.

Нагадаємо, матч Україна – Словаччина відбудеться у Львові у неділю, 9 вересня. Початок матчу о 16:00. Однак глядачі на "Арену Львів" не зможуть потрапити через санкції зі сторони УЄФА щодо збірної України. Перед стадіоном буде розміщена фан-зона, де вболівальники зможуть підтримати свою команду.

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Теги: Ліга націй Збірна України з футболу Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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