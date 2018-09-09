Україна – Словаччина: відео голу та моментів матчу Ліги націй
У матчі Ліги націй між Україною та Словаччиною все вирішив єдиний гол, який забив Андрій Ярмоленко на 80-ій хвилині матчу. Півзахисник відзначився з пенальті.
Українці мали декілька моментів, щоб забити. Найнебезпечніший момент у "синьо-жовтих" у першому таймі – удар Маліновського зі штрафного.
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Сам матч відбувався за мінімальної кількості гольових моментів. Тож єдиний гол, який забив Ярмоленко, став переможний.
Гол Ярмоленка у ворота збірної Словаччини (дивіться відео)
Джерело: 24 Канал
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