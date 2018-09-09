Україна – Словаччина: відео голу та моментів матчу Ліги націй

У матчі Ліги націй між Україною та Словаччиною все вирішив єдиний гол, який забив Андрій Ярмоленко на 80-ій хвилині матчу. Півзахисник відзначився з пенальті.

Українці мали декілька моментів, щоб забити. Найнебезпечніший момент у "синьо-жовтих" у першому таймі – удар Маліновського зі штрафного. Читайте також: Україна мінімально обіграла Словаччину у Лізі націй Сам матч відбувався за мінімальної кількості гольових моментів. Тож єдиний гол, який забив Ярмоленко, став переможний. Гол Ярмоленка у ворота збірної Словаччини (дивіться відео)