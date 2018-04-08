Україна спробує взяти реванш у португальських тенісистів

У боротьбі за збереження місця в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса наші тенісисти зустрінуться з командою Португалії, якій українці рік тому поступилися в гостях з рахунком 1:3.

14 та 15 вересня жовто-сині приймуть португальців у межах першого раунду плей-офф. Читайте також: Серена Вільямс зареєструвала маленьку доньку в Instagram: чарівні фото Переможець зустрічі збереже прописку в Першій групі. А от той, хто програє, отримає останній шанс не опуститися в Другу групу в поєдинку проти Південно-Африканської Республіки, який відбудеться в жовтні.