Чому Україна стала найбільшим провалом Путіна

Якщо метою агресії російського президента Володимира Путіна проти України було її відвернення від Заходу, то він добився лише зворотного. Агресія Росії проти України стала найбільшим провалом політики Володимира Путіна.

Без імплементації мінських домовленостей покращення взаємин не буде, вважає заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофер Робінсон, пише Wiener Zeitung.

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Він наголосив, що найкращий спосіб перешкодити досягненню Росією своїх цілей в Україні – "це спільно сприяти тому, що Україна йшла до економічного та політичного успіху".

Київ взяв чіткий прозахідний курс, Україна прийняла рішення на користь Європи та проти Росії,

– заначив Робінсон.

Представник Держдепу США вважає, що теперішній список провалів Путіну "дуже довгий". Зокрема, серед таких – "невдала спроба путчу в Чорногорії, безрезультативна спроба підірвати переговори між Північною Македонією та Грецією".

Що таке мінські угоди?Це комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, узгодженого на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угода підписана контактною групою, що складається з представників Росії, України та ОРДЛО з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Ще їх називають "Мінськ-2" чи переговори "нормандської четвірки".



Мінські угоди містять 13 пунктів. Це – негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей і його суворе виконання, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані для створення зони безпеки, а також – моніторинг місією ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення зброї із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Американський політик переконаний, що очільник Кремля виступає "проти нашої системи, проти наших цінностей, проти європейської архітектури колективних систем співпраці".

Згадав Робінсон і про "Північний потік-2". Він збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів та уповільнить перехід Європи на альтернативну енергетику.

"Росія не є надійним партнером. Орім того, "Північний потік -2" уповільнить рух Європи в напрямку альтернативної енергії. Коротко кажучи: "Північний потік" – не в європейських інтересах, цей проект слід розглядати не через економічну призму, а з геополітичної перспективи", – переконаний представник Держдепу.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.