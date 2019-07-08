Україна стала одним із найбільших партнерів ЄС із імпорту та експорту

У 2018 році Україна була 23-м найбільшим партнером ЄС з імпорту і 20-м за величиною з експорту.

У період з 2008 по 2018 рік у ЄС був позитивний торговий баланс з Україною, пише Eurostat.

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Цей профіцит був найвищим у 2013 році, коли він досяг 10 мільярдів євро, а найнижчим у 2015 році, скоротившись до 1 мільярда євро. У 2018 році профіцит становив 4 мільярди євро.

В експорті ЄС в Україну переважали "машини і транспортні засоби", "інші промислові товари" і "хімікати". Разом вони складали 78% європейського експорту в Україну. В імпорті ЄС з України переважали "інші промислові товари", "сировина" і "продукти харчування і напої", на які припадає 79% товарів.

Які країни найбільше імпортують українські товари – читайте тут.

Цікаво, що ліки були найбільш експортованим продуктом ЄС в Україну, тоді як найбільш імпортованим продуктом з України була кукурудза.

Італія була найбільшим імпортером товарів з України (3 мільярда євро), а найбільшим експортером в Україну в 2018 році була Німеччина (5 мільярдів євро).

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