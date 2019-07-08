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      Україна стала одним із найбільших партнерів ЄС із імпорту та експорту

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      Україна стала одним із найбільших партнерів ЄС із імпорту та експорту
      Україна стала одним із найбільших партнерів ЄС із імпорту та експорту / Фото з соціальних мереж

      У 2018 році Україна була 23-м найбільшим партнером ЄС з імпорту і 20-м за величиною з експорту.

      У період з 2008 по 2018 рік у ЄС був позитивний торговий баланс з Україною, пише Eurostat.

      Читайте також: Виживуть лише найкращі: що дає євроінтеграція для української торгівлі

      Цей профіцит був найвищим у 2013 році, коли він досяг 10 мільярдів євро, а найнижчим у 2015 році, скоротившись до 1 мільярда євро. У 2018 році профіцит становив 4 мільярди євро.

      В експорті ЄС в Україну переважали "машини і транспортні засоби", "інші промислові товари" і "хімікати". Разом вони складали 78% європейського експорту в Україну. В імпорті ЄС з України переважали "інші промислові товари", "сировина" і "продукти харчування і напої", на які припадає 79% товарів.

      Які країни найбільше імпортують українські товари – читайте тут.

      Цікаво, що ліки були найбільш експортованим продуктом ЄС в Україну, тоді як найбільш імпортованим продуктом з України була кукурудза.

      Італія була найбільшим імпортером товарів з України (3 мільярда євро), а найбільшим експортером в Україну в 2018 році була Німеччина (5 мільярдів євро).

      Цікаво: Україна менше стала торгувати з Росією, більше – з ЄС

      blog_ava
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      Теги: Новини України Імпорт Експорт Євросоюз Торгівля Гроші
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