Україна стоїть на межі глибокої економічної кризи: дослідження експертів

Економічна криза та борговий зашморг – провідні економісти країни написали відкритого листа. Експерти стурбовані, що скоро гривня суттєво впаде, а українці зубожіють ще більше. Мовляв, Україна стоїть перед економічною кризою.

А все через те, що ми до 2020 року маємо виплатити 10 мільярдів доларів боргу. Але цих грошей ми не маємо, тому вся надія на транші від МВФ. Восени Україна сподівається отримати 2 мільярди доларів.

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Серед стурбованих фінансистів і колишній міністр фінансів Словаччини Іван Міклош.

Валютний фонд сам дасть певну кількість грошей за кращих умов. Нам важливо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом для того, щоб інші міжнародні інституції, такі як Європейський Союз, Світовий банк тощо, теж давали якісь кошти,

– заявив голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ Іван Міклош.

Коней на переправі не міняють, як і міністрів фінансів, впевнені експерти. Адже звільнення Олександра Данилюка може похитнути довіру МВФ.

Міністр фінансів дуже довго був людиною, яка комунікувала з західним світом. Міністерство фінансів було одним з небагатьох міністерств, яке було не соромно показувати нашим західним партнерам,

– прокоментував Фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Ще можна взяти гроші в приватних кредиторів, але відсотки в рази більші, ніж в МВФ. Або ж скоротити видатки держави – пенсії, зарплати, освіту, медицину, оборону. Уряд на непопулярні перед виборами кроки не піде.

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Директор Центру Бендукідзе Володимир Федоришин вважає, що Україна знову опинилася в ситуації, яка була в 2013 році, коли українці чекали на девальвацію, на фінансову кризу. За його словами, наразі чинники майже ті самі, а Україна залишається найкорумпованішою країною Європи.

Є й креативніші варіанти, але від них держава зможе відійти лише через п'ять років.

Можна пошукати грошей всередині країни. Але цього не вистачить, дефолт відбудеться. Боляче буде всім, це буде шокова терапія. Те, через що проходила Польща і більшість європейських країн до основного шляху до євроінтеграції,

– зазначив експерт Реанімаційного пакета реформ Денис Бродський.

Тому найефективніший спосіб, впевнені експерти, не потрапити в економічну яму – це отримати гроші від МВФ. А для цього потрібно виконати вимоги Фонду. І хоч головну – створити Антикорупційний суд – почали втілювати, проте залишається ще один болючий крок – суттєве підвищення цін на тарифи.