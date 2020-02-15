12:53
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, 14 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 14 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК

      Україна та Іран вирішують, де і коли будуть розшифровані чорні скриньки збитого літака МАУ

      0
      Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран вирішують, де і коли будуть розшифровані чорні скриньки / Getty Images

      Україна погоджує з Іраном питання, де і коли відбудеться розшифровка чорних скриньок збитого літака МАУ. До цього Іран заявляв, що не передасть скриньки жодній зі сторін, але не займатиметься бортовими самописцями без присутності всіх зацікавлених у розслідуванні сторін.

      "Ми вирішуємо зараз з іранцями, де, в якому конкретно місці і за допомогою яких партнерів це буде зроблено. Ви знаєте, обговорюється французька можливість, є пропозиція. Це дуже складне устаткування, яке важко перевозити. Тому треба прийти до спільної точки, коли ми це зробимо", – заявив глава МЗС України Вадим Пристайко 15 лютого в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

      Читайте також: Катастрофа літака МАУ: в Ірані не збираються передавати чорні скриньки жодній зі сторін

      "Через те, що це чутлива тема, ми хочемо дати певний час іранцям, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо забезпечити повну прозорість цієї процедури", – додав міністр.

      Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ розбився в районі міжнародного аеропорту в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. Літак повинен був виконати рейс за маршрутом Тегеран – Київ.

      На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих –11 громадян України (серед них 9 членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – Німеччини і Великої Британії.

      Згодом стало відомо, що літак МАУ насправді був збитий ракетою, яку випустили іранські військові. Проте Іран тільки 11 січня офіційно визнав, що військові країни випадково збили літак.

      19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину, а наступного дня поховали у їхніх рідних містах.

      Уряд України виділив по 200 тисяч гривень компенсації рідним загиблих у катастрофі українців.

      Стрітення Господнє: дата і головні традиції та прикмети цього свята
      сьогодні
      7135
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Розслідування Іран МЗС України Вадим Пристайко Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      275
      сьогодні , 08:40 Чому формула Штайнмаєра – це більше ніж державна зрада
      Юрій Шуліпа 814
      14 лютого , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 6800
      14 лютого , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 560
      сьогодні , 08:02 Чому російська гречка витісняє українську: як розпізнати вітчизняну крупу
      Ірина Поліщук 3000
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук