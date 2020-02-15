Україна та Іран вирішують, де і коли будуть розшифровані чорні скриньки збитого літака МАУ

Україна погоджує з Іраном питання, де і коли відбудеться розшифровка чорних скриньок збитого літака МАУ. До цього Іран заявляв, що не передасть скриньки жодній зі сторін, але не займатиметься бортовими самописцями без присутності всіх зацікавлених у розслідуванні сторін.

"Ми вирішуємо зараз з іранцями, де, в якому конкретно місці і за допомогою яких партнерів це буде зроблено. Ви знаєте, обговорюється французька можливість, є пропозиція. Це дуже складне устаткування, яке важко перевозити. Тому треба прийти до спільної точки, коли ми це зробимо", – заявив глава МЗС України Вадим Пристайко 15 лютого в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

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"Через те, що це чутлива тема, ми хочемо дати певний час іранцям, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо забезпечити повну прозорість цієї процедури", – додав міністр.

Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ розбився в районі міжнародного аеропорту в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. Літак повинен був виконати рейс за маршрутом Тегеран – Київ.

На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих –11 громадян України (серед них 9 членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – Німеччини і Великої Британії.

Згодом стало відомо, що літак МАУ насправді був збитий ракетою, яку випустили іранські військові. Проте Іран тільки 11 січня офіційно визнав, що військові країни випадково збили літак.

19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину, а наступного дня поховали у їхніх рідних містах.

Уряд України виділив по 200 тисяч гривень компенсації рідним загиблих у катастрофі українців.