Україна та Ізраїль домовилися про Угоди про вільну торгівлю

Міністр закордонних справ Павло Клімкін погодив з керівництвом Ізраїлю готовність Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

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"В Єрусалимі відбулося 11 засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва під співголовуванням Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та Міністра з питань охорони навколишнього середовища, Міністра у справах Єрусалиму та спадщини Держави Ізраїль Зєева Елькіна" – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що вході засідання сторони обговорили низку питань спільної зацікавленості, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій, сільського господарства та управління водними ресурсами, енергетики та зв'язку, стандартизації та туризму.

Міністр Клімкін також зустрівся з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ. Було обговорено, зокрема питання створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви,

– додали у відомстві.