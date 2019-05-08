Україна та Ізраїль обговорили можливість спільного виробництва військових безпілотників

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон зазначив, що Україна та Ізраїль обговорили перспективи співпраці у сфері військового виробництва. Результатом домовленостей може стати спільне виробництво безпілотних літальних апаратів.

Виступаючи на єврейській конференції Ліон наголосив, що обидві країни перебувають у стані війни з іншою країною і саме тому, зараз є вкрай важливим тримати оборону, і одночасно розбудовувати країну.

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Ізраїльський посол також зазначив, що спільне виробництво не повинно закінчуватися безпілотниками, оскільки обидві країни мають низку напрямків для співпраці та розвитку.

Як приклад Ліон нагадав, що зараз Ізраїль надає Україні допомогу у створенні реабілітаційного госпіталю для військових у Дніпрі.

Під час війни важливо не тільки володіти військовими засобами, але й мати можливість підтримувати дух людей. Щоб вони знову могли адаптуватися у суспільстві, коли повернуться з фронту. Зараз ми працюємо над створенням реабілітаційного госпіталю у Дніпрі для того, щоб реабілітувати військових,

– заявив посол Ізраїлю в Україні.

Раніше, заступник міністра фінансів Сергій Верланов зазначав, що протягом наступних п'яти років Україна має намір збільшити об'єми торгівлі з Ізраїлем на 20 відсотків.

Військові БПЛА в Україні

У 2016-му авіаконструкторське бюро "Антонов" розпочало роботу над українським військовим БПЛА АН-БК-1 "Горлиця". Однак наразі виготовлено лише один екземпляр. Основною перепоною на шляху виготовлення вітчизняної техніки такого зразка, є значна кількість внутрішньої електроніки зробленої за кордоном. Очевидно – вона є не дешевою.

Ударний безпілотний апарат "Горлиця" здатен вести військову розвідку та вести вогневе ураження ракетами "повітря-земля". Безпілотник представили, але в масове виробництво Горлиця так і не "злетіла".



Український безпілотник АН-БК-1 "Горлиця"

У січні українська державна компанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.

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Досвід Ізраїля

Ізраїль займається виготовленням бойових безпілотників значно більший період часу. Країна робить їх з 2004 року. Один з найбільш успішних БПЛА – Heron-1 почали застосовувати з 2006 року. Також існує модернізована версія цього військового апарату – Super Heron. Він здатен виконувати розвідувальні місії та бойові завдання зі знищення цілей різних типів. Потужність силової установки апарата становить 200 кінських сил. Super Heron може проводити у повітрі від 24 до 48 годин залежно від завантаження.

Super Heron представили у 2014 році. Безпілотник може бути оснащений сучасними камерами спостереження та радарами. Причому камери можуть бути встановлені і на крилах апарату. БПЛА може здійснювати зліт і посадку в автоматичному режимі.