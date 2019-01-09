Україна та Канада розширять умови Угоди про вільну торгівлю

Цього року Україна та Канада проведуть перемовини щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій.

Про це повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко, пише Укрінформ.

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Текстом Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою передбачено, що через два роки після набуття нею чинності, ми її переглянемо і подивимося, як її можна змінити або розширити. У нас вже є політична домовленість, що дія цієї Угоди буде розширена на сфери інвестицій та послуг,

– сказав Шевченко.

Посол України також зазначив, що розширені умови Угоди про торгівлю полегшать співпрацю з Канадою для українських ІТ-шників, а також для інших представників української сфери послуг. На сьогодні економічна співпраця України та Канади найбільш перспективна у таких галузях як продовольство, торгівля одягом, взуттям та іншими видами продукції із високою часткою заробітної плати у собівартості.

"Також не можна не згадати про ІТ. Це не просто ниточка, а величезний автобан співпраці, який у найближчому майбутньому демонструватиме бурхливе зростання", – наголосив Шевченко.

Посол України також зазначив, що інтерес канадських інвесторів до України активно зростає. Наприклад, канадська компанія "Refraction Asset Management" збудувала сонячну електростанцію під Нікополем і вже має два заводи в Україні.

"Два роки Угоді виповниться у серпні 2019-го і у нас є всі шанси цього року вийти на розширення сфери її дії", – посол України.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2017 року запрацював режим вільної торгівлі між Україною та Канадою.

Які переваги Угоди про вільну торгівлю України з Канадою?Угода про вільну торгівлю України з Канадою передбачає скасування тарифів, доступ до державних закупівель, захист е-комерції, високі стандарти екології, захисту праці. Угода про вільну торгівлю скасовує ввізні мита на імпорт 98% українських товарів та збільшує кількість інвестицій з Канади в Україну.



Режим вільної торгівлі між Україною та Канадою дає також "зелене світло" для кооперації українських та канадських підприємств у сфері ІТ, хай-теку, інженерії, в авіагалузі та машинобудуванні в межах участі в глобальних ланцюжках доданої вартості.