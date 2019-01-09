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      Україна та Канада розширять умови Угоди про вільну торгівлю

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      Україна та Канада розширять Умови угоди про вільну торгівлю
      Україна та Канада розширять Умови угоди про вільну торгівлю / www.google.com.ua

      Цього року Україна та Канада проведуть перемовини щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій.

      Про це повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко, пише Укрінформ.

      Читайте також: Переваги вільної торгівлі: на скільки виріс український експорт до Канади

      Текстом Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою передбачено, що через два роки після набуття нею чинності, ми її переглянемо і подивимося, як її можна змінити або розширити. У нас вже є політична домовленість, що дія цієї Угоди буде розширена на сфери інвестицій та послуг, 
       – сказав Шевченко.

      Посол України також зазначив, що розширені умови Угоди про торгівлю полегшать співпрацю з Канадою для українських ІТ-шників, а також для інших представників української сфери послуг. На сьогодні економічна співпраця України та Канади найбільш перспективна у таких галузях як продовольство, торгівля одягом, взуттям та іншими видами продукції із високою часткою заробітної плати у собівартості.

      "Також не можна не згадати про ІТ. Це не просто ниточка, а величезний автобан співпраці, який у найближчому майбутньому демонструватиме бурхливе зростання", – наголосив Шевченко.

      Посол України також  зазначив, що інтерес канадських інвесторів до України активно зростає. Наприклад, канадська компанія "Refraction Asset Management" збудувала сонячну електростанцію під Нікополем і вже має два заводи в Україні. 

      "Два роки Угоді виповниться у серпні 2019-го і у нас є всі шанси цього року вийти на розширення сфери її дії", – посол України. 

      Нагадаємо, що з 1 серпня 2017 року запрацював режим вільної торгівлі між Україною та Канадою. 

      Які переваги Угоди про вільну торгівлю України з Канадою?Угода про вільну торгівлю України з Канадою передбачає скасування тарифів, доступ до державних закупівель, захист е-комерції, високі стандарти екології, захисту праці. Угода про вільну торгівлю скасовує ввізні мита на імпорт 98% українських товарів та збільшує кількість  інвестицій з Канади в Україну. 

      Режим вільної торгівлі між Україною та Канадою дає також "зелене світло" для кооперації українських та канадських підприємств у сфері ІТ, хай-теку, інженерії, в авіагалузі та машинобудуванні в межах участі в глобальних ланцюжках доданої вартості.

      Теги: Новини України Новини політики Канада Експорт Зона вільної торгівлі
      Джерело: 24 Канал
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