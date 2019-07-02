Україна та Канада: які насправді стосунки між країнами

Володимир Зеленський відправився за океан, аби обговорити питання війни і миру в Україні. Президент прибув до Канади зі своїм першим офіційним візитом. Там він зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, з яким вони говорили про євроатлантичну інтеграцію, безпеку та економічні відносини.

Також Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Христею Фріланд та спецпредставником США з питань України Куртом Волкером.

Читайте також: Компліменти і слова вдячності: Зеленський зустрічається з прем'єром Канади Трюдо – фото

До слова, Канада – чи не найбільший друг України у світі, в її уряді працюють етнічні українці. Загалом Україну і Канаду пов'язують давні дружні стосунки. Саме Оттава першою із західних столиць визнала незалежність нашої держави у 1991 році. Відтоді канадська влада постійно підтримувала Київ. Не став виключенням і 2014 рік, коли Росія розв'язала агресію проти України.

Причина, чому ми допомагаємо Україні, не лише у тому, що Україна – наш гарний друг і українці – наші друзі. А тому що цінності та принципи, які вони відстоюють, є тими цінностями та принципами, які ми підтримуємо і які ми захищаємо,

– сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

На Яворівському полігоні у Львівській області канадські інструктори вже п'ять років поспіль навчають українських солдатів передовим методам ведення бою. За цей час підготовку з ними пройшли понад вісім тисяч військовиків. А ще у 2016 році Київ і Оттава підписали угоду про зону вільної торгівлі.



Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Яворівський полігон

Завдяки цьому експорт з України до Канади за останні три роки постійно зростав. Втім загальна сума ще залишається не дуже великою – приблизно 350 мільйонів доларів. І тут багато чого залежить від України, адже саме створення належних умов для ведення бізнесу і залучення іноземних інвестицій сприятиме зростанню ВВП, і як наслідок – об'єм зовнішньої торгівлі теж буде збільшуватися.

Поки у нас не буде рости продуктивність праці, не будуть іти прямі іноземні інвестиції об'ємами 10, 15, 20 мільярдів доларів на рік, ніякий потенціал ані угоди про ЗВТ з Канадою, ані угоди про звіт з Європою використати ми не зможемо,

– наголосив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Більшість досягнень у взаємовідносинах України й Канади не була б можлива, якби не українська діаспора. Вона друга за чисельністю у світі та нараховує один мільйон триста тисяч українців. Канадський уряд – єдиний іноземний уряд, в якому працюють міністри з українським корінням.



У Канаді найбільша українська діаспора у світі

Втім є у відносинах України і Канади невизначеність. До цього часу Оттава ігнорує заклики Києва надати українцям безвізовий режим. А от громадяни Канади користуються безвізом у нас вже понад 12 років. І канадська влада не поспішає спрощувати подорожі для українців, бо у них власні інтереси.

Для того, аби отримати безвіз з Канадою, нам потрібно достатньо ефективно доводити, що ми є цивілізованими й передбачуваними – з одного боку, а з іншого – достатньо чітко говорити про власні інтереси,

– заявив директор Інституту світової політики Євген Магда.

Інтереси України – це саме те, що український президент за посадою відстоює на міжнародній арені. І третя міжнародна конференція з підтримки реформ в нашій державі те місце, де він вчергове висловить свою позицію. А от які практичні наслідки будуть – покажуть найближчі дні, поки триватиме конференція у Торонто.

Про те, які обіцянки дав Зеленський українцям в Канаді – читайте тут.