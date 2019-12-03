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      Україна та Росія підписали договір про транзит нафти на 10 років

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      Україна та Росія підписали договір про транзит нафти на 10 років / facebook.com

      "Укртранснафта" продовжила контракт на транзит російської нафти через нафтотранспортну систему України до Європи на 10 років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

      Угоду підписали представники "Укртранснафти" з керівництвом російської компанії "Транснефть" 3 грудня під час конференції у Загребі, столиці Хорватії, повідомили у пресслужбі відомства.

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      В "Укртранснафті" запевняють, що окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.

      При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін. Зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

      Що означає підписання договору

      Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі.

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      Договір також створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи та забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів "Укртранснафти".

      Важливо! "Укртранснафта" тимчасово призупинила транзит нафти у квітні 2019 року. Проблеми в "Укртранснафти" виникли після того, як на українську ділянку нафтопроводу "Дружба" потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

      Забруднена російська нафта, потрапляючи до нафтопереробних заводів, завдавала збитки та спричиняла поломки обладнання. Через призупинку транзиту, російська "Транснефть" виплатила "Укртранснафті" компенсацію у розмірі 3,5 мільйона євро.

      Що відомо про забруднення російської нафти?Погіршення якості російської нафти марки Urals на ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" у Білорусі помітили ще 19 квітня. У ній виявили вміст хлорорганічних сполук, які у сто разів перевищують допустиму норму. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи нафтопроводу, а також дуже швидко зіпсувати обладнання на нафтопереробних заводах.

      Транзит нафти 25 квітня припинили Польща і Україна. Відновили транзит територією України 11 травня.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Україна – Росія Укрнафта Нафта
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